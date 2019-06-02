القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
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مصر
الأحد 02/يونيو/2019 - 08:40 م

تعرف على مفاجأة السيسي عن صفقة القرن في "إفطار الأسرة المصرية"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
dostor.org/2652194

فجر الرئيس عبدالفتاح السيسي مفاجأة عن "صفقة القرن"، خلال إفطار الأسرة المصرية.

وطمأن أهالي سيناء والمصريين جميعا مؤكدا أن كل ما يتردد أكاذيب وأنه لا تفريط في أي شبر من أرض مصر.

وقال خلال مشاركته، اليوم الأحد، في حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن كل ما يتردد عن صفقة القرن "أكاذيب"، وأقسم 3 ملات على ذلك.
وشارك في حفل الإفطار - الذي اعتادت الدولة المصرية تنظيمه سنوياً- عددا من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الصحافة والإعلام وممثلي فئات المجتمع من مختلف المحافظات وأسر الشهداء من الجيش والشرطة.

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