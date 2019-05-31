غدا.. مصر في "جينيس" مجددًا بأطول مائدة إفطار بالعالم

انتهت بالفعل منذ قليل التجهيزات النهائية لفرش أطول مائدة إفطار بالعالم يجري إعدادها بالعاصمة الادارية الجديدة، والتي تنظم تحت عنوان "مصر بتفطر في العاصمة الادارية"، والتي من المقرر أن تدخل موسوعة جينيس بكسر الرقم القياسي لأطول مائدة إفطار بالعالم، غدًا السبت.



وبحسب زيارة ميدانية لموقع المائدة قامت بها "الدستور"، تقع المائدة بجوار فندق الماسة، وتم فرشها بمستوى الفنادق الخمس نجوم، وتم إعداد مدخل ببوابة ضخمة صممت على الطراز الإسلامي لمواكبة الحدث، وذلك في الجهة الشرقية من المنطقة السكنية بالمشروع والطريق الإقليمي.. تحديدًا في منطقة الحي الحكومي.



جرى التسجيل إلكترونيًا من خلال آلية تضمن تسجيل الأرقام حتى يتمكن مسئولي "جينيس" من رصد وحصر الأرقام الدقيقة التي شاركت في الإفطار وكسر الرقم القياسي السابق من عدمه والمسجل لصالح إحدى مدن دولة الإمارات الشقيقة.



من المقرر أن يجتمع نحو 7 ألاف مواطن على مائدة إفطار واحدة داخل العاصمة الجديدة، من بينهم شركاء النجاح في المشروع بحسب ما أسماهم مجلس إدارة شركة العاصمة- عمال وفنيين ومهندسين ومقاولون وأصحاب شركات تعمل هناك- إضافة إلى المواطنين الذين سجلوا رغبتهم في المشاركة في الحدث من خلال موقع التسجيل الإلكتروني.



أيضًا تمت دعوة وكالات أنباء عالمية لتغطية الحدث، وأكدوا جميعًا جاهزيتهم وكامل استعدادهم لتغطية الحدث إلى جانب وكالات الأنباء والصحف والقنوات المحلية التس ستنقل الحدث مباشرة بدءًا من الجولات المقررة للمشاركين داخل المشروع للتعرف عليه مرورًا بالإفطار والحفل الساهر المقرر عقب الافطار.