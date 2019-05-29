Power .. الان مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر كورة ستار

أخيرًا يتأهل نهائي نهائي الدوري الاوروبي ، حيث يتنافس أرسنال وتشيلسي في باكو للحصول على لقب بطل الدوري الاوروبي.





هناك المزيد من الركوب في لعبة الجانرز حيث يتقدمون للحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ، في حين أن فريق البلوز مضمون بالفعل بمركز في قمة أوروبا بعد أن احتل المركز الثالث في الدوري الممتاز.





لكن تشيلسي سيظل يائسًا للفوز مع احتمال أن يغادر النجم إيدن هازارد ، كما سيتولى مدربه ماوريتسيو ساري مسؤولية مباراة بلوز الأخيرة.





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تشيلسي: كيبا ، أزبيليكويتا ، ديفيد لويز ، كريستنسن ، إيمرسون ، كوفاتشيتش ، جورجينيو ، كانتي ، بيدرو ، جيرود ، هازارد.





آرسنال: تشيك ، سوكراتيس ، كوسيلني ، مونريال ، مايتلاند-نايلز ، توريرا ، خاكا ، كولاسيناك ، أوزيل ، أوبياميانغ ، لاكازيت.











