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الأربعاء 29/مايو/2019 - 07:51 م

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

بالصور.. التفاصيل
أسيوط - محمد أبو شادي :
dostor.org/2648014

شهدت محافظة أسيوط حادث انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط أثناء تفقده عدد من الأكمنة الثابتة مما أدى إلى وفاة مدير الأمن وإصابة 3 أخرين.
شن اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، حملة تمشيطية موسعة استهدف خلالها تفقد التأمين بدير المحرق قبل احتفالات الدير بالمولد وتفقد الخدمات والتأمين والأكمنة علي الطريق السريع للاطمئنان على جاهزية التمركزات والأكمنة واستعدادها للتعامل مع أى خارجين على القانون وللتأكد من تواجد القوات بكامل عددها وذخيرتها ومدى يقظتها.
وأثناء السير انحرفت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة وهى مسرعة مما نتج عنه الحادث وتسبب فى إصابة اللواء جمال شكر، بغيبوبة تامة وكدمات وكسور متفرقة بالجسم واللواء منتصر عويضة مدير مباحث اسيوط بكسر مضاعف بالساق اليمني واشتباه كسر بالضلوع والمقدم محمد محمد السيد عبدالقادر مدير مكتب مدير الأمن اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى مستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
وقال مصدر طبى إنه فور وصول اللواء جمال شكر إلى المستشفي لفظ أنفاسه الاخيرة أثناء تلقيه العلاج اللازم بينما أصيب اللواء منتصر عويضة بكسر مضاعف بالقدم اليسرى وكدمات بمناطق متفرقة بالجسم والمقدم محمد عبد القادر بكدمات بمناطق متفرقة بالجسم وجار عمل اللازم.
كانت عمليات النجدة تلقت بلاغا بتعرض سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن يرافقه اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية لانقلاب سيارتهم بعد اختلال عجلة القيادة بعد تمركز القوصية، وذلك أثناء تفقده للخدمات والتمركزات الأمنية على الخط الصحراوى الغربى وتم الدفع بسيارت الإسعاف والحماية المدنية وقيادات مديرية الأمن فى جميع القطاعات.

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين
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