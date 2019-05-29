ولاية أمريكية تقاضي "جونسون آند جونسون" بسبب مواد أفيونية في منتجاتها

أصبحت ولاية أوكلاهوما الأمريكية الأربعاء، أول ولاية تحاكم شركة مستحضرات طبية ودوائية رئيسية بسبب وفيات ناجمة عن تناول جرعات زائدة من مواد أفيونية في منتجات دوائية لها.



وتسببت شركة "جونسون آند جونسون" وفرعها "يانسن فارماسيوتيكالز"، التي أنتجت حبوبا دوائية تحتوي على مادة أفيونية، في أزمة صحية عامة أسفرت عن مقتل 4563 شخصا من سكان أوكلاهوما في الفترة من 2007 إلى 2017، وفقًا لما ذكره المحامي العام في أوكلاهوما مايك هانتر.



وقال هانتر إن جونسون آند جونسون تجاهلت المخاطر المتعلقة بإساءة استخدام المواد الأفيونية في تسويق منتجاتها وتسببت في "أسوأ أزمة صحية عامة من صنع الإنسان في تاريخ بلادنا".



وأضاف أن الشركة "أطلقت حملة غسيل دماغ سخيفة ومضللة بمليارات الدولارات لإنتاج مسكنات أفيونية كعقار سحري."



وهذه القضية هي الأولى من بين ما يقرب من ألفي قضية معلقة ضد شركات أدوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



ودافع محامو "جونسون آند جونسون" عن الشركة أمام المحكمة، وقالوا إن هناك رقابة حكومية على العقاقير الطبية وأشاروا إلى وجود علامات تحذير على المنتجات.



وحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يموت 46 شخصا في الولايات المتحدة يوميا نتيجة تناولهم جرعات زائدة من المواد الأفيونية الموصوفة.