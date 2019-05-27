افتتاح ملعبي "خماسي" لكرة القدم بطور سيناء

افتتح خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ملعبي "خماسي" لكرة القدم بحي النصر والشروق، بمدينة طور سيناء، بتكلفة مليون جنيه، وذلك ضمن خمسة ملاعب خماسية أحدها بوادي مندر بشرم الشيخ، وملعبين بطور سيناء، وملعب بـ"أبو زنيمة"، وملعب بـ"أبورديس" قام بتمويل انشائها بنك مصر، لإتاحة ممارسة الرياضة للوديان والتجمعات البدوية، باجمالي مليونين ونصف المليون جنيه.



ووجه المحافظ الشكر لطارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لتبنيهم فكرة انشاء الملاعب بالوديان لممارسة الرياضة، وتشمل الملاعب نجيل واسوار واضواء كاشفة.



وقام المحافظ خلال الافتتاح بتوزيع ملابس رياضية حيث وجه بتوزيع ١٥٠ طاقما رياضيا: فانلة وشورت وحذاء رياضي للملاعب الخمسة كهدية لأبناء تلك الأماكن ولسهولة ممارسة الرياضة.



رافق المحافظ خلال الافتتاح، نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، ومحمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة، وفوزي همام، السكرتير العام المساعد، واحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء.