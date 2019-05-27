البيت الأزرق يشكك في تصريحات بولتون بشأن صواريخ كوريا الشمالية

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أنه ليس لديه خلفية عن سبب وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، علنًا الصواريخ الكورية الشمالية التي تم إطلاقها مؤخرا على أنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.



وأكد البيت الأزرق مجددا أن سلطات الحلفاء المختصة لا تزال في طور تحليل نوع القذائف التي أطلقت في يومي 4 و9 مايو بشكل دقيق.



وقال مسئول بالبيت الأزرق للصحفيين، معلنا عن الموقف الرسمي للمكتب الرئاسي، إنه "لا يوجد تغيير (في البيان السابق)،" في إشارة إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى نتيجة فيما يخص المسألة سالفة الذكر.



وأضاف المسئول أنه "لا توجد وسيلة لمعرفة لماذا أدلى بولتون بهذه التصريحات".



يذكر أن بولتن سبق وأن قال، في مؤتمر صحفي موجز خلال زيارته اليابان في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية، و"ليس هناك شك" في أن هذه الصواريخ تعد خرقًا لقرارات مجلس الأمن.



بيد أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قام فيما بعد بالتقليل من حجم تحركات الشمال.



وقال إن "كوريا الشمالية أطلقت بعض الأسلحة الصغيرة، الأمر الذي أزعج بعضا من أفراد شعبي وآخرين، ولكن لم يزعجني"، وأكد ثقته في وفاء الزعيم كيم بوعوده له، غير أنه لم يوضح ما إذا كانت الأسلحة الصغيرة صواريخ باليستية.