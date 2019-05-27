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الإثنين 27/مايو/2019 - 07:44 ص

مصرع 15 شخصا إثر نزاع فى سجن بالبرازيل

مصرع 15 شخصا إثر
مصرع 15 شخصا إثر نزاع فى سجن بالبرازيل
وكالات
dostor.org/2644621

لقي 15 شخصا مصرعهم إثر نزاع وقع في سجن بشمال البرازيل اليوم الاثنين، حسبما أكدت السلطات المحلية.

ووفقا للسلطات، فإن الحادث وقع في مجمع سجن أنيسيو جوبيم في منطقة غابات الأمازون المطيرة. وأوضحت السلطات بأنه لم يكن ناجما عن أحداث شغب في السجن، وإنما معركة بين السجناء خلال ساعات الزيارة.

وقال ماركوس فينيسيوس ألميدا، رئيس أمانة إدارة السجن، إنه "لم تحدث أي وفيات أبدا بين المتواجدين أثناء ساعات الزيارة. وإنما مات بعض السجناء في زنازينهم المغلقة. لقد اُرتكبت الجرائم أمام أسر السجناء".

ووفقا لما ذكره ألميدا، فإن الضحايا قتلوا خنقا أو طعنا بفرشاة أسنان. ولم يصب أي من حراس السجن خلال الحادث.

وما تزال الدوافع وراء المعركة مجهولة حتى الآن، ولكن سيتم بدء تحقيق في الأمر. وبحسب السلطات، فإن الكاميرات في السجن سجلت كامل العملية.

ومجمع سجن أنيسيو جوبيم هو ذات السجن الذي أسفرت فيه أعمال شغب وقعت في أوائل عام 2017 عن مقتل 56 شخصا، العديد منهم قُطعت رؤوسهم.

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