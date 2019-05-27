لوحة لفنان كورى"بدون عنوان" تباع بـ6.1 مليون دولار بمزاد فى هونج كونج

بيعت لوحة "بدون عنوان" (Untitled) التي رسمها الفنان الكوري الجنوبي الراحل كيم هوان-كي في عام 1971 بمبلغ 7.2 مليار وون (6.1 مليون دولار أمريكي) في مزاد في هونج كونج.



وطبقا لمزاد سيئول اليوم الإثنين، بيعت لوحة "بدون عنوان" التي يبلغ طوله 255 سم وعرضها 204.1 سم، (بمبلغ 47.5 مليون دولار هونج كونج ) في مزاد سيئول الذي أقيم بعد ظهر اليوم في هونج كونج.



غير أن هذه اللوحة لم تحطم الرقم القياسي لأغلى لوحة فنية كورية تباع في مزاد.



وكانت لوحة الفنان كيم الأخرى "3-Ⅱ-72 ＃220" قد بيعت بمبلغ 8.53 مليار وون(7.2 مليون دولار أمريكي) في مزاد سيئول الذي أقيم في هونج كونج في العام الماضي لتحافظ على صدارتها من بين الوحات الفنية الكورية الجنوبية التي تباع في مزاد.



وجاءت لوحة "بدون عنوان" في المركز الثاني، تليها لوحة كيم الأخرى "الطمأنينة 5-IV-73 #310" التي بيعت بمبلغ 6.55 مليار وون.