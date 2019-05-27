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الإثنين 27/مايو/2019 - 01:27 ص

ميلان يفشل فى تحقيق الحلم الأوروبى.. وأتلانتا يحقق إنجازا تاريخيا

dostor.org/2644572

واصل فريق ميلان فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الخامس تواليًا، وذلك بعدما أنهى الدوري الإيطالي في المركز الخامس برصيد 68 نقطة.

ميلان حقق الفوز على سبال بنتيجة 3-2، لكنه رغم ذلك فشل في التأهل لدوري الأبطال، واكتفى بالتأهل للدوري الأوروبي، وذلك بعدما خطف جاره اللدود إنتر ميلان المركز الرابع برصيد 69 نقطة، فيما حل أتلانتا ثالثا بنفس عدد النقاط.

وتعود آخر مشاركة لـ"الروسنيري" في دوري الأبطال إلى موسم 2013-2014، عندما ودع البطولة من دور الـ16 بالخسارة من أتلتيكو مدريد الإسباني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 1-5.

ويعد ميلان ثاني أكثر الفرق تحقيقًا لألقاب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 ألقاب، خلف ريال مدريد الإسباني بـ13 لقبًا.

وسيشارك ميلان في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل، ليصبح هذا الموسم الثاني تواليًا الذي يتأهل خلاله "الروسنيري" إلى "يوروبا ليج".

أتلانتا يحقق إنجازا تاريخيا
تأهل أتلانتا لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما حقق الفوز على ساسولو بنتيجة 3-1، ليحتل المركز الثالث برصيد 69 نقطة متساويًا مع الإنتر الرابع، لكن فارق المواجهات المباشرة لصالح أتالانتا.

وحقق أتلانتا الفوز على إنتر في مباراة الدور الأول بنتيجة 4-1، قبل أن ينتهي لقاء الدور الثاني بالتعادل السلبي 0-0.

وكان أتلانتا شارك كأس الكؤوس الأوروبية عام 1988، لكنه لم يتأهل لدوري الأبطال أي مرة.

الإنتر يتأهل لدوري الأبطال للموسم الثاني تواليا
تأهل إنتر ميلان لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليًا، وذلك بعدما حقق الفوز على إمبولي 2-1، لينهي الموسم في المركز الرابع بـ69 نقطة.

وكان الإنتر شارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، لكنه ودع البطولة من دور المجموعات، بعدما حل ثالثًا خلف برشلونة وتوتنهام هوتسبير.

وتوج الإنتر بدوري أبطال أوروبا 3 مرات سابقة خلال أعوام 1964 و1965 و2010.

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