الجزائر ترفض استحواذ "توتال" على أصول "أناداركو بتروليوم"

قال محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر، عُقد، أمس الأحد، إن بلاده ستمنع شركة توتال من الاستحواذ على أصول شركة أناداركو بتروليوم في الجزائر.



وكانت "أوكسيدنتال بتروليوم" وافقت على بيع أصول "أناداركو" في الجزائر وغانا وموزامبيق وجنوب أفريقيا إلى "توتال" مقابل 8.8 مليار دولار، إذا نجحت الشركة النفطية الأمريكية في تنفيذ خطتها للاستحواذ على أناداركو.



وقال عرقاب: "وزارتنا تواصلت مع أناداركو للحصول على توضيحات بشأن هذه المعلومات لكن لم يصلنا رد حتى الآن".



وأضاف: "هذا يعني أنه لا يوجد عقد بين توتال وأناداركو.. لدينا علاقات جيدة مع أناداركو وسنفعل قصارى جهدنا للحفاظ على مصالح الجزائر بما في ذلك حق الشفعة لعرقلة البيع".



وتمثل أصول أناداركو في الجزائر نحو 260 ألف برميل يوميًا، وهو ما يزيد على 25% من إنتاج البلاد من الخام الذي يقدر بنحو مليون برميل يوميًا.