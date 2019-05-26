يلا شوت |هدف محمود علاء | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر “يلا شوت الجديد” اليوم 26-5-2019 نهائي الكونفيدرالية

مباراة الزمالك Vs نهضة بركان مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك نهضة بركان بث مباشر اليوم :

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وكانت مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب البلدية في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان على الزمالك بهدفٍ سجله المهاجم لابا كودجو.