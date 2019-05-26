يلا شوت |هدف محمود علاء | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر “يلا شوت الجديد” اليوم 26-5-2019 نهائي الكونفيدرالية
يلا شوت |هدف محمود علاء | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر “يلا شوت الجديد” اليوم 26-5-2019 نهائي الكونفيدرالية
مباراة الزمالك
Vs
نهضة بركان مباشر
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Sports Channel Match El Zamalek Vs Nahdet Al Borkan
وكانت مباراة الإياب
التي أقيمت على ملعب البلدية في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان على الزمالك بهدفٍ
سجله المهاجم لابا كودجو.