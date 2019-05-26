"الإعلاميين" تبحث غدًا موقف "الغندور".. والعقوبات تصل للمنع من الظهور

تعكف نقابة الإعلاميين، التحقيق مع خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، على خلفية قرار صادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد "الغندور" بسبب شكاوى ضده.



وقال مصدر لـ"الدستور"، إن هناك اجتماعًا، غدًا الاثنين، لنقابة الإعلاميين بحضور أعضاء اللجنة التأسيسية بالنقابة لبحث اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامي.



وأوضح المصدر، أن الشكاوى التى وردت للمجلس الأعلى للإعلام جاءت بسبب تعليقه على بيان النادي الأهلى الأخير بالإضافة إلى مخالفات مهنية فى برنامجه، لافتًا إلى أن الاجتماع سيناقش هذه المخالفات لاتخاذ الإجراء المناسب ضد الإعلامي.



ولفت إلى أن النقابة وفقا لميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى الذى أعدته نقابة الإعلاميين وفقا لأحكام القانون 93 لسنة 2016 الخاص بإنشاء نقابة الإعلاميين، ونشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم "287" الصادر بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2017، معاييرها المهنية أصبحت ملزمة لكافة الإعلاميين وبالتبعية الوسائل الإعلامية منذ هذا التاريخ.



وذكر المصدر أن النقابة مسئولة عن التأديب والمسائلة والعقاب، مشيرًا إلى أن العقوبات تتدرج من الاكتفاء بلفت النظر وقد تصل إلى الشطب ومنع الظهور على الشاشات مجددًا.



وكان المجلس الأعلى للإعلام قد قرر اليوم إحالة خالد الغندور، لنقابة الإعلامين للتحقيق معه في شكاوى مقدمة ضده، فضلًا عن إحالة 3 شكاوى مقدمة من رئيس الزمالك لنقابة الصحفيين؛ للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كتاب صحفيين.



وناقشت اللجنتان التقرير النصف شهري عن أداء الشاشات في رمضان من برامج وإعلانات ومسلسلات، وتبين من التقرير انخفاض حجم المخالفات بشكل ملحوظ عن العام الماضي وبنسبة كبيرة، وتستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها الثلاثاء القادم.