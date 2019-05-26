القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
سياسي
الأحد 26/مايو/2019 - 09:50 م

"الإعلاميين" تبحث غدًا موقف "الغندور".. والعقوبات تصل للمنع من الظهور

الإعلاميين تبحث غدًا
الحسين عبيد
dostor.org/2644461

تعكف نقابة الإعلاميين، التحقيق مع خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، على خلفية قرار صادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد "الغندور" بسبب شكاوى ضده.

وقال مصدر لـ"الدستور"، إن هناك اجتماعًا، غدًا الاثنين، لنقابة الإعلاميين بحضور أعضاء اللجنة التأسيسية بالنقابة لبحث اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامي.

وأوضح المصدر، أن الشكاوى التى وردت للمجلس الأعلى للإعلام جاءت بسبب تعليقه على بيان النادي الأهلى الأخير بالإضافة إلى مخالفات مهنية فى برنامجه، لافتًا إلى أن الاجتماع سيناقش هذه المخالفات لاتخاذ الإجراء المناسب ضد الإعلامي.

ولفت إلى أن النقابة وفقا لميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى الذى أعدته نقابة الإعلاميين وفقا لأحكام القانون 93 لسنة 2016 الخاص بإنشاء نقابة الإعلاميين، ونشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم "287" الصادر بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2017، معاييرها المهنية أصبحت ملزمة لكافة الإعلاميين وبالتبعية الوسائل الإعلامية منذ هذا التاريخ.

وذكر المصدر أن النقابة مسئولة عن التأديب والمسائلة والعقاب، مشيرًا إلى أن العقوبات تتدرج من الاكتفاء بلفت النظر وقد تصل إلى الشطب ومنع الظهور على الشاشات مجددًا.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد قرر اليوم إحالة خالد الغندور، لنقابة الإعلامين للتحقيق معه في شكاوى مقدمة ضده، فضلًا عن إحالة 3 شكاوى مقدمة من رئيس الزمالك لنقابة الصحفيين؛ للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كتاب صحفيين.

وناقشت اللجنتان التقرير النصف شهري عن أداء الشاشات في رمضان من برامج وإعلانات ومسلسلات، وتبين من التقرير انخفاض حجم المخالفات بشكل ملحوظ عن العام الماضي وبنسبة كبيرة، وتستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها الثلاثاء القادم.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

نقابة الصحفيين تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لمدة أسبوعين

منذ سنة

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم

منذ سنة

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن

الآن

رئيس الشركة المنفذة لـ«تذكرتي»: توفير «تذاكر ديليفرى» عبر البريد

التشكيل.. تغييرات بالجملة في صفوف الزمالك وأحداد يقود الهجوم أمام نهضة

بث مباشر.. الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

محمد الباز يكتب: ثبات أبى بكر.. بين إفك السيدة عائشة وميراث السيدة فاطمة

ads
ads
الأكثر قراءة

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث مباشر Live 26-5-2019 في نهائي الكونفدرالية الافريقية

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر اليوم على BeIN Sport HD1

جارية الان تابع لايف ماتش الزمالك ونهضة بركان بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك مباشر الآن مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر في الكونفدرالية 2019

(بث مباشر) مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الأحد 26 مايو | Time Sports Channel Match El Zamalek Vs Nahdet Al Borkan

ألبومات الصور

بالصور.. توزيع 4 آلاف قطعة ملابس لغير القادرين بالشرقية

"إسماعيل طه": كفر الشيخ أول محافظة يطبق فيها ميكنة المتغيرات المكانية

بالصور.. جنازة عسكرية لوكيل إدارة المرور بالبحيرة

محافظ كفر الشيخ يشهد الدورة التدريبية لتحصيل الإيرادات والمتأخرات

رياضة

الشوط الأول.. الزمالك يفشل في إخماد نهضة بركان ويكتفي بالتعادل السلبي

رمضان يقترب من البقاء فى الأهلى.. والغزال يرفع راية العصيان

رئيس الشركة المنفذة لـ«تذكرتي»: توفير «تذاكر ديليفرى» عبر البريد

نجم الساعة

24 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث مباشر Live 26-5-2019 في نهائي الكونفدرالية الافريقية

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر اليوم على BeIN Sport HD1

جارية الان تابع لايف ماتش الزمالك ونهضة بركان بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك مباشر الآن مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر في الكونفدرالية 2019

(بث مباشر) مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الأحد 26 مايو | Time Sports Channel Match El Zamalek Vs Nahdet Al Borkan

الرئيس نيوز

المجلس العسكري السوداني: التفاوض مع قوى "الحرية والتغيير" يسير بوتيرة "ضعيفة"

ملك السعودية يدعو أمير قطر لقمة مكة

"فهمي" لـ"الرئيس نيوز": زيارة "البرهان" تأكيد لدعم مصر التحول السياسي في السودان

أكبر مبنى فى العالم على 200 ألف متر.. مشروع مصري مرشح لدخول "جينيس"

الدكتور أيمن شبانة: تحية "البرهان" العسكرية لـ"السيسي" لقطة شكر وتقدير لدور مصر

كشكول

السبت.. إجازة أسبوعية بكليات القاهرة والأقاليم بجامعة الأزهر

إفطار جماعي للطلاب الوافدين بمركز الأزهر للمؤتمرات

وزير التعليم يهنئ الطلاب المتميزين بمسابقة "انتل الدولية"

خصم ٣٠ جنيها من مكافأة امتحانات معلمي بورسعيد لانشاء نادي لهم

المردود الاقتصادي للاستثمار في البحث العلمي والابتكار بسياسة القاهرة.. الثلاثاء

الأمصار

الأمطار تفضح مليشيا الحوثي.. حقول ألغام جديدة في صعدة "صور"

العراق تتفق مع لبنان على تسليم محافظ كركوك السابق

إخوان تونس يتراجعون عن دعم الشاهد بالانتخابات الرئاسية

الشرعية اليمنية ترفض التعامل مع المبعوث الأممي وتعلن مقاطعته

إسقاط طائرة حوثية حاولت استهداف مطار جازان بالسعودية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

"إيلون ماسك" مدير "تسلا" الأعلى أجرا في الولايات المتحدة

السلطات الإيرانية تعتقل ممارسي رياضة "اليوجا" بحجة "الاختلاط"

أدوية حساسية الأنف تحد من القدرة على القيادة

الصحة

وصفات من البابايا لإزالة شعر الوجه

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎