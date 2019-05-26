رئيس الشركة المنفذة لـ«تذكرتي»: توفير «تذاكر ديليفرى» عبر البريد

قال المهندس خالد عزيز، المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام «تذكرتى» لحجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التى ستستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، إن النظام الجديد يهدف إلى إلغاء نظام الطابور، وتوفير سبل الراحة لجماهير الكرة أثناء حصولهم على التذاكر، من خلال التعامل إلكترونيًا مع الموقع الرسمى، بتسجيل بيانات المشجع لاستخراج بطاقة «fan id» وبعدها يتم حجز وسداد قيمة التذكرة بكل سهولة.

ووجه «عزيز»، فى حواره مع «الدستور»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على تشجيعه وإيمانه بالنظام الجديد، سعيًا لحصول كل مشجع على أى تذكرة بسهولة، كاشفًا عن كواليس العمل على إنجاز هذه السوق الإلكترونية المخصصة لحجز وبيع التذاكر فى مصر.

■ بدايةً.. كيف استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى فكرة «تذكرتى»؟

- فى الحقيقة.. كان الرئيس حريصًا على معرفة كل كبيرة وصغيرة عن النظام الجديد، الذى يطبق فى مصر للمرة الأولى، وأبدى إعجابه بنظام «تذكرتى»، ولا بد أن أوجه كل الشكر للرئيس على دعمه الكبير لإنجاح الفكرة، وكذلك للشركة المصرية للاتصالات على مساندتها القوية لتطبيق نظام «تذكرتى»، بشكل يليق باسم مصر، خاصة أننا خضنا تحديًا قويًا للانتهاء من النظام الجديد فى وقت قياسى، وكان الوقت المقدر لتفعيل هذا النظام 6 أشهر فى بداية العمل، إلا أننا استطعنا إنجازه خلال شهرين فقط.

■ ماذا عن التخوفات من صعوبة تعامل الجماهير مع نظام إلكترونى لحجز التذاكر؟

- تقريبًا لا يوجد شخص فى مصر لا يتعامل مع الإنترنت بشكل ما، والنظام سهل وبسيط، ويحصل المستخدم من خلاله على تذكرة، بإجراء خطوتين فقط، الأولى الدخول على الموقع الرسمى لـ«تذكرتى»، وتسجيل جميع البيانات الخاصة بالمستخدم، للحصول على بطاقة «fan id»، ليستلم تلقائيًا رسالة نصية على الهاتف الشخصى بها كود الحجز، ومن خلاله يستطيع اختيار المباراة ونوع التذكرة، كما يستطيع أن يسدد قيمة التذكرة أون لاين، أو فى أقرب فرع «فورى»، شرط أن يسدد قيمة التذكرة خلال ساعتين من اختيار التذكرة التى يرغب فى الحصول عليها، وفى حال عدم سداد المبلغ خلال ساعتين سيتم سحب التذكرة، لمنح الفرصة لشخص آخر، كما يمكن الحصول على التذكرة بنظام الديليفرى من البريد المصرى، لمن يجد صعوبة فى الذهاب لأى منفذ للحصول على التذكرة، مقابل سداد مبلغ للبريد المصرى، لن يزيد على 50 جنيهًا.

■ هل هناك إمكانية لحصول أى شخص حاليًا على تذاكر الأدوار النهائية للبطولة؟

- طرحنا تذاكر الأدوار الأولى للبطولة، وبعد انتهاء مباريات دور المجموعات سيتم فتح الباب للحصول على تذاكر الأدوار النهائية، بداية من الدور الـ16 وحتى المباراة النهائية.

■ ما أعداد التذاكر التى تمت طباعتها حتى الآن؟

- توجد مليون تذكرة حتى الآن، ومن الوارد أن تتم زيادة هذا العدد خلال الأيام المقبلة.

■ ما عدد منافذ الحصول على التذاكر؟

- هناك نظامان للحصول على التذكرة، نظام خاص بالدرجة الأولى، يحق للمشجع خلاله الحصول على تذكرة من أى فرع لشركة «أورانج».

أما بالنسبة لتذاكر الدرجتين الثانية والثالثة، فهناك 7 منافذ، منها 4 بالقاهرة، وهى مركز شباب الجزيرة، والمركز الأوليمبى بالمعادى، والحى السادس بأكتوبر، ونادى الشمس، وفى السويس فى نادى منتخب السويس، وفى الإسماعيلية مركز شباب الشيخ زايد، وفى الإسكندرية يوجد منفذ بنادى أصحاب الجياد بسموحة، وكلها منافذ كبيرة ومجهزة بشكل جيد لاستقبال جميع الوافدين، ومن الوارد زيادتها إذا احتاج الأمر.

■ هل يجوز للمشجع الواحد الحصول على 6 تذاكر كما تردد؟

- يجوز للفرد حجز 5 تذاكر فقط، من خلال بطاقات «fan id» الخاصة به، وإضافة لأرقام بطاقات من يرغب فى الحجز لهم، إذ لن يستطيع أى شخص الحصول على تذكرة دون تسجيل بياناته واستلام البطاقة، والأولوية بأسبقية الحجز، لأنه من المتوقع وجود إقبال الجماهير بشكل كبير على مباريات مصر، ووارد أن يتم الانتهاء فى وقت قصير من تذاكر مباريات المنتخب، وإذا تم بيع جميع التذاكر يغلق باب الحجز، وهناك مئات الآلاف قد سجلت بياناتها بالفعل، وحصلت على بطاقات «fan id».

■ هل يعيد نظام «تذكرتى» الأمل فى عودة جماهير الكرة المصرية إلى مباريات الدورى؟

- أكيد.. وهذا هدف كبير نسعى إلى تحقيقه خلال الموسم المقبل، خاصة أن «تذكرتى» يتمتع بنظام حماية وأمان، ويضمن الراحة، وفى الوقت نفسه يضمن للدولة المعلومات الكافية عن أى مشجع يحضر المباريات، كما أن هذا النظام الجديد يقضى على السوق السوداء.