كورة ستار Star مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر الاحد 26/5/2019 (الزمالك اليوم) كورة Live





يقدم الدستور مباريات خدمة مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم الاحد 26-5-2019 كورة اونلاين يوتيوب بدون تقطيع HD الان على ملعب برج العرب في نهائي الكونفدرالية.





كورة ستار Star مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر الاحد 26/5/2019 (الزمالك اليوم) كورة Live



ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز مستغلا عاملي الأرض والجمهور للتتويج بأول لقب أفريقي منذ عام 2003 حينما حصد لقب السوبر الأفريقي علي حساب الوداد المغربي.





كورة ستار Star مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر الاحد 26/5/2019 (الزمالك اليوم) كورة Live



كما يحاول فريق نهضة بركان الحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها علي الزمالك بنتيجة هدف دون رد للوصول لـ أول بطولة أفريقية في تاريخه منذ ان تأسس عام 1938 والبطولة الثانية بعد تحقيق لقب كأس العرش المغربي عام 2018 .





كورة ستار Star مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر الاحد 26/5/2019 (الزمالك اليوم) كورة Live



مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي تشهد حضور 70 ألفا من جماهير القلعة البيضاء علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.



