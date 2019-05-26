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الأحد 26/مايو/2019 - 04:22 م

فحص طبي لأزارو.. وأيمن أشرف ينتظم في تدريبات الأهلي

أزارو
أزارو
أ ش أ
dostor.org/2644207

يخضع وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش؛ للتعرف على مدى جاهزيته للوجود في المران الجماعي وزوال الألم الذي عانى منه في الكتف بشكل نهائي.

واشتكى أزارو من آلام في الكتف عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري العام، واكتفى بأداء جلسة في الجيم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 24 ساعة.
وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد موعد مشاركة وليد أزارو في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

فى الوقت نفسه أدى أحمد الشيخ، لاعب الفريق جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه لإصابة بجزع في أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد زوال الورم في القدم بشكل نهائي.
وكان الشيخ قد تعرض للإصابة في مران الفريق، واطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، مؤكدا عودته من جديد للانتظام في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.

من ناحية أخرى خضع أيمن أشرف لاعب الفريق لبرنامج استشفائي بعد تعرضه لحالة إجهاد عضلي عام، على أن يعود اللاعب من جديد إلى التواجد مع الفريق في المران الجماعي.

واكتفى أيمن أشرف، بتدريبات خفيفة في مران الفريق الذي أقيم أمس، وفقًا للبرنامج الذي حدده أليخاندرو مخطط الأحمال بالتنسيق مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب اليوم للمشاركة في مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش.

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