"الناتو" يطالب بالإفراج عن البحارة الأوكرانيين المحتجزين في روسيا

يواصل الناتو مطالبته بالإفراج عن البحارة والسفن الحربية الأوكرانية المحتجزين في روسيا، في أعقاب حادثة مضيق كيرتش، في نوفمبر 2018، حسبما أبلغ مسئول في الناتول لوكالة تاس، اليوم الأحد.



وقال المسئول: "أوضح الناتو مرارًا أنه لا يوجد مبرر لاستخدام روسيا القوة العسكرية ضد السفن والأفراد العسكريين الأوكرانيين، وما زلنا ندعو روسيا إلى إطلاق سراح البحارة والسفن الأوكرانيين دون تأخير".



وفي 25 نوفمبر 2018، دخلت ثلاث سفن حربية أوكرانية، في طريقها من أوديسا إلى ماريوبول، عبرت الحدود الحكومية الروسية بشكل غير قانوني، ودخلت المياه الإقليمية لروسيا في مضيق كيرتش، وبدأت في إجراء مناورات خطيرة.



وعلى الرغم من التحذيرات والمطالب المتكررة بالتوقف، واصلت السفن الأوكرانية طريقها، مما أجبر روسيا على استخدام الأسلحة، فيما تم احتجاز جميع السفن الأوكرانية الثلاث في البحر الأسود، وتم اعتقال 24 بحارًا أوكرانيًا، وهم محتجزون حاليًا في مرافق الاحتجاز في موسكو.