التربيع الأخير لرمضان.. نصف القمر سيظهر مضيئًا والآخر مظلمًا

فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد و34 ثانية بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، سيصل هلال شهر رمضان المعظم للعام الهجرى الحالى 1440 إلى طور التربيع الأخير فى وجه القمر، ويشير ظهور قمر التربيع الأخير إلى بدء العد التنازلى لشهر رمضان، ويحظى بليلة القدر لتزامنه مع الفترة المتوقعة فيها، والتى يتحراها المسلمون فى أوتار الليالى العشر الأواخر من رمضان، كما يشير إلى قرب ميلاد شهر شوال الذى يؤذن بأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث إنه من المعروف فلكيا أن القمر يدور حول الأرض مرة كل 4 أسابيع، ونتيجة دورانه يمر بأطواره من المحاق والتربيع الأول مرورا بالبدر المكتمل ومن ثم التربيع الأخير ويعود إلى المحاق مرة كل 29.5 يوم.



وقال الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه فى تلك الحالة فإن نصف القمر سيظهر مضيئا ونصفه الآخر مظلما، وأن القمر سيبقى فى تربيعه الأخير فى سماء القاهرة من منتصف الليل وحتى ظهر نهار يوم غدًا الإثنين، وسيكون فى أوج مداره حول الأرض، وفى هذا التوقيت سيبعد كوكب نيبتون 4 درجات شمالًا عن مركز القمر، وسيبدو منظر القمر بديعًا ومن أجمل المناظر لرؤيته عاليا فى قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس اليوم الجديد مع خلفية السماء الزرقاء.



وأضاف أن فترة التربيع الأخير، هى الفترة التى يكون فيها القمر قد قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال هذا الشهر، وهذا الطور يمثل فرصة مثالية للتصوير، ووقتا مثاليا لرصد تضاريس سطح القمر باستخدام المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن جبال القمر وفوهاتها وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم للقمر، نظرا لتداخل الضوء والظل مما يعطى منظرًا ثلاثى الأبعاد.