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الأحد 26/مايو/2019 - 01:51 ص

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

بسمة وهبة
بسمة وهبة
dostor.org/2643427

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف المذيعة بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، على قناة القاهرة والناس، وذلك لأنها غير مقيدة بجداول نقابة الإعلاميين، وتزاوال المهنة بالمخالفة للقانون.


وجاء نص قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كالأتي:

"بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه بسمة وهبة على شاشة قناة "القاهرة والناس"؛ لاسيما الحلقة الخاصة باستضافة الفنان ماجد المصري، حيث إنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة تبين أن بسمة وهبة غير مقيدة بجداول النقابة، كما أنها غير حاصلة على تصريح مازاولة النشاط الإعلامي للنقابة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين والذي حظ ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة طبقًا للمادتين2/19 من قانون النقابة المشار إليه، علمًا بان المادتين88/ 89 من ذات القانون تقضى بعقوبات جنائية حال مخالفة شروط القيد أو حال الحصول على تصريح مؤقت لممارسة النشاط الإعلامي على الشخص الاعتباري وممارس النشاط الإعلامي.


لذا قرر مجلس إدارة النقابة إيقاف مقدمة البرنامج بسمة وهبة عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها من النقابة؛ تطبيقًا لنص المادتين 2/19 من قانون نقابة الإعلاميين حتى لا تقع القناة ومقدمة البرنامج تحت المسئولية القانونية".

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى
إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى
إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى
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