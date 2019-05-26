القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
عالم
الأحد 26/مايو/2019 - 06:21 ص

انطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة التونسية.. تعرف على أبرز المرشحين

انطلاق ماراثون انتخابات
انطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة التونسية.. تعرف على أبرز المرشحين
dostor.org/2643422

انطلق ماراثون السباق نحو "كرسي الرئاسة"، بشكل لافت في تونس، مع إعلان عدد كبير من السياسيين الحزبيين والمستقلين نيتهم الترشح لهذا المنصب.

وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المنتظرة في نوفمبر المقبل، بدأت الأحزاب السياسية الاستعداد للنزول بثقلها إلى هذا السباق، فحركة "النهضة" الإسلامية لم تحسم مرشحها لهذا المنصب، وقال رئيسها راشد الغنوشي إنّها بصدد البحث عمّا سماه "العصفور النادر" القادر على المنافسة بجدية، وكذلك الشأن بالنسبة إلى حركة "نداء تونس" التي تخوض نزاعا داخليا حول الشرعية والتمثيلية القانونية، لتحسم بعد ذلك اسم مرشحها لهذا الاستحقاق.

فيما أعلن حزب "تحيا تونس" الذي أسسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عن أنّه سيرشح الأخير للانتخابات الرئاسية، بينما طرح التيار الديمقراطي، أحد أبرز مكونات المعارضة التونسية، اسم محمّد عبو مرشحا له لهذا الاستحقاق، ومحمد عبو واحد من أبرز وجوه المعارضة في تونس منذ مرحلة حكم زين العابدين بن علي.

ولم تحسم الجبهة الشعبية، صاحبة أكبر كتلة برلمانية معارضة في مجلس النواب، اسم مرشحها للانتخابات الرئاسية، لكنّها تشهد داخليا بوادر نزاع حول هذا الاستحقاق، بين من يذهب إلى ترشيح أحد أبرز قادتها حمة الهمامي، الذي كان مرشح الجبهة في انتخابات 2014، ومن يتجه إلى ترشيح المنجي الرحوي، نائب الجبهة بمجلس نواب الشعب.

ويعتزم عدد من المستقلين، الترشح لهذا المنصب أبرزهم أستاذ القانون الدستوري المعروف قيس سعيد ورجل الأعمال والإعلام نبيل القروي.

ويأتي هذا السباق المحموم نحو كرسي الرئاسة رغم أنّ هناك إجماعا على أنّ النظام السياسي الذي أقره دستور تونس المصادق عليه سنة 2014، يعطي صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة، ويجعل من السلطة التنفيذية ذات رأسين الأفضلية فيهما لرئاسة الحكومة.

وحسب الدستور التونسي، يتولى الرئيس "تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة" إضافة إلى جملة من الصلاحيات التي قد لا يحتاج إلى ممارستها طيلة مدته النيابية مثل "إعلان الحرب وإبرام السلم وحل مجلس نواب الشعب".

في هذا الإطار، اعتبر الخبير القانوني محمد محفوظ، أنّ "هذا التسابق بين السياسيين نحو كرسي الرئاسة له ما يبرّره رغم ضعف صلاحيات الرئيس"، موضحا أنّ "الانتخابات الرئاسية ستجري بعد الانتخابات التشريعية بالتالي فإنّ خيبة أمل أي طرف من الأطراف السياسية المترشحة وحصوله على أصوات دون المأمول في الانتخابات الرئاسية لن يؤثر في حظوظه في الانتخابات التشريعية، إضافة إلى أنّ منصب الرئيس يبقى ذا بعد رمزي لا تخفى أهميته الاعتبارية على أيّ طرف سياسي".

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

تفاصيل خلاف بسمة وهبة مع "القاهرة والناس" بعد حلقة ياسمين الخطيب

تشكيل نهضة بركان المتوقع لمواجهة الزمالك فى إياب نهائى الكونفدرالية

ترامب: صواريخ كوريا الشمالية لم تقلقنى وأثق فى كيم

لاعب الشارقة: لم نتوقع التتويج بلقب دورى الخليج العربى

ads
ads
الأكثر قراءة

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

تفاصيل خلاف بسمة وهبة مع "القاهرة والناس" بعد حلقة ياسمين الخطيب

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

طالبة جامعية تستعين بـ6 أشخاص لتصوير حبيبها عاريًا لإجباره على الزواج

ألبومات الصور

رئيس جامعة دمنهور يشارك في حفل الإفطارالجماعي للطلاب

محافظ البحيرة يمنح المتميزين في النظافة شهادات تقدير

سحر لطفي: تطوير حديقة 30 يونيو ورفع كفاءة متنزهات مصيف جمصة

محافظ كفر الشيخ يتابع سير أعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان المغربى

فالفيردى عن مستقبله مع برشلونة: ليس لدى ما أقوله

تشكيل نهضة بركان المتوقع لمواجهة الزمالك فى إياب نهائى الكونفدرالية

نجم الساعة

أحمد عبدالعزيز: تواصلت مع ضباط قبل تقديم شخصية «اللواء جلال خطاب».. ولا أشاهد «كلبش 3»

الأكثر قراءة

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

تفاصيل خلاف بسمة وهبة مع "القاهرة والناس" بعد حلقة ياسمين الخطيب

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

طالبة جامعية تستعين بـ6 أشخاص لتصوير حبيبها عاريًا لإجباره على الزواج

الرئيس نيوز

"الأعلى للإعلام" يحقق في مخالفات "شيخ الحارة" بتهمة "الإساءة للأفارقة"

فلسطين تقرر "إعادة النظر" في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

بالصور.. "مدبولي" يشارك في مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

بالصور.. مباحث الجيزة تكشف لغز مقتل طبيب يمني في "فيصل"

احذر.. أمريكا تحلل 350 مليار "مشاركة" على فيسبوك وتويتر لمعرفة "أعدائها"

كشكول

محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويكرم الطلاب الأوائل...غدا

لجان خاصة للتصحيح بالدبلومات الفنية في حالة تطابق كراسات الاجابات

"عبد الله": انضباط لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

الأمير سعود و"السديس" يكرمان عضوي هيئة التدريس دار علوم المنيا

"الكردى": نسعى للتحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات بجامعة الإسكندرية

الأمصار

بعد هجومها الحاد عليه.. قطر تشارك بمؤتمر السلام الاقتصادي

أحدهم يصلح للعيش.. اكتشاف 18 عشر كوكبًا خارج المجموعة الشمسية

تونس تحي الذكرى الـ61 للتخلص من بقايا الاستعمار الفرنسي

الفساد والفشل والإرهاب.. ثالوث أغرق تركيا على يد أردوغان

أوكرانيا تدرس نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

علماء يقتربون من تطوير لقاح ضد الإنفلونزا يستمر مدى الحياة

محمد سالم يكشف أهداف مبادرة "استثمر في وطنك الثاني مصر"

رئيس بوتسوانا يدافع عن رفع حظر على صيد الأفيال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

قاض فدرالي أمريكي يمنع العمل بقانون الإجهاض في ولاية مسيسيبي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎