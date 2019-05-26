تعرف على أبرز نتائج مباريات يوم السبت

شهدت الملاعب الأوروبية بعض نهائيات الكؤوس المحلية، كما شهدت الملاعب العربية والأوروبية بعض اللقاءات في إطار الدوريات المحلية، نستعرض أبرز نتائجها:



كأس ملك إسبانيا



توج فالنسيا بلقب كأس ملك إسبانيا بعد فوزه في النهائي على برشلونة حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة 2-1، ليحرمه من الثنائية المحلية هذا الموسم.



توج فريق بايرن ميونخ بكأس ألمانيا بعد فوزه في النهائي على لايبزيغ 3-0، ليحقق لقبه رقم 19 في المسابقة ويتوج بثنائية الدوري والكأس للمرة الـ12 في تاريخه.



الدوري الإيطالي



تعادل فروسينوني وكييفو فيرونا سلبيًا في إطار الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، وغادر الفريقان معًا لدوري الدرجة الثانية.



كما فاز بولونيا على نابولي وصيف الدوري الإيطالي 3-2.



دوري الخليج العربي الإماراتي



أنهى الشارقة المتوج باللقب الدوري الإماراتي بفوز على الإمارات 2-1 ليحكم على الفريق الخاسر بمغادرة الدوري الإماراتي.



وفاز الفجيرة على شباب أهلي دبي وصيف البطل 3-1 ليضمن البقاء في الدوري الإماراتي الممتاز.



كما تعادل دبا الفجيرة الذي غادر الدوري الإماراتي الممتاز أمام بني ياس 3-3.



كأس البرتغال



توج سبورتنغ لشبونة بكأس البرتغال بعد فوزه في النهائي على بورتو بضربات الترجيح 5-4 وكان اللقاء بوقته الأصلي والشوطين الإضافيين قد انتهى بالتعادل 2-2.



كأس العالم للشباب



خسر المنتخب السعودي 2-0 أمام منتخب فرنسا في بداية مشواره في نهائيات كأس العالم للشباب في بولندا برسم المجموعة الخامسة، والتي شهدت أيضًا تعادل مالي وبنما 1-1.



وعن المجموعة السادسة فازت البرتغال 1-0 على كوريا الجنوبية والأرجنتين 5-2 على جنوب أفريقيا.