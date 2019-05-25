"القوى العاملة" تعلن 90 فرصة عمل بشركة صناعات غذائية براتب 4250 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 90 فرصة عمل بإحدى شركات الصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر، براتب يصل إلى 4250 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 5 مهندس إنتاج، و5 مهندس جودة، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس زراعة صناعات غذائية، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، وذلك براتب 3 آلاف جنيه.



وتحتاج الشركة، إلى 25 مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو فوق المتوسط، وألا يزيد عمره عن 37 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة، وذلك براتب 4250 جنيه، شامل العمولة.



وتطلب الشركة، 20 سائق، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، أو إعدادية، وألا يزيد عمره عن 40 سنة، براتب يبدأ من 1750 جنيه، ويحدد حسب درجة الرخصة.

كما تحتاج الشركة، لـ10 فني صيانة وتشغيل معدات (نتراباك)، على ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 38 سنة، براتب 2000 جنيه، ويحدد حسب الخبرة، و25 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، براتب 2000 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 01225766905 أو 01098575556، والتواصل مع المدير المسئول رأفت عيد يوسف، أو التوجه لمقر الشركة في 6 أكتوبر، المنطقة الصناعية الثالثة، قطعة (56 ـ 57).