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السبت 25/مايو/2019 - 06:39 م

Yalla Shoot مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم 25-5-2019 في نهائي كأس الملك

Yalla Shoot مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم 25-5-2019 في نهائي كأس الملك

مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر
الدستور
dostor.org/2643197

ستكون المباراة المقررة مساء اليوم السبت بين برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم خاصة بالنسبة للمدافع جوردي ألبا ، على الرغم من إنها ستكون ذات مذاق حلو ومر في نفس الوقت.

وسيحاول نادي برشلونة الحصول على لقب كأس إسبانيا والحصول على الثنائية للموسم الثاني على التوالي بعد خروجه المخيب للآمال من دوري أبطال أوروبا ، فيما ستحمل مباراة الليلة الرقم 300 في مشوار جوردي ألبا مع البرسا.

وفي حال حصوله على لقب كأس إسبانيا على حساب فالنسيا مساء اليوم السبت على ملعب بينتو فيامارين ، فإن الظهير الأيسر البالغ من العمر 30 عاماً سيحصل على لقبه السادس عشر في مسيرته الاحترافية مع النادي الكتلوني.

وكان برشلونة على موعد مع الحصول على الثلاثية التاريخية بعد فوزه على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا ، قبل أن يخسر برباعية نظيفة في لقاء العودة ، وسط حالة من الذهول الرهيب.

ولعب جوردي ألبا في الفئات الصغرى في مدرسة “لا ماسيا” للناشئين بين عامي 1998 و 2005 ، وبدأ بعد ذلك مغامرة جديدة كلاعب محترف لمدة سبع سنوات ، والتي تميزت بالسرعة والدقة في التمريرات في العمق وأيضاً على الأطراف.

وبعد ارتفاع منسوب أدائه الفني والبدني ، فقد قرر مجلس إدارة برشلونة في صيف 2012 إعادة التوقيع مع جوردي ألبا مقابل 14 مليون يورو من فالنسيا ، والذي قام بشراءه مقابل ست آلاف يورو فقط من صفوف كورنيلا في عام 2009.


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