Live يوتيوب IRIB TV 3 مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا شوت

يقدم الدستور مباريات لعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم على موعد اليوم السبت مع ثلاثة نهائيات فى بطولة الكأس باسبانيا وألمانيا والبرتغال فى المرحلة الأخيرة من الموسم الكروي فى أوروبا.



ويواجه برشلونة الجريح فالنسيا ببطولة كأس ملك أسبانيا فى تمام الساعة التاسعة مساءاً فيما يواجه بايرن ميونيخ لايبزج فى تمام الساعة العاشرة فى نهائي كأس ألمانيا.

ولم تعلن أى قناة عربية سواء "بي إن سبورتس" أو "أبو ظبي الرياضية" عن نقل المواجهتين.

ويدخل الثنائى بايرن ميونيخ وبرشلونة نهائى الكأس من أجل تحقيق الثنائية فى ألمانيا واسبانيا بعد تتويجهما بلقب الدوري وخروجهما الأوروبي على يد ليفربول .

وأعلنت قناة IRIB TV 3 الإيرانية المتواجدة على القمر الصناعي "عرب سات" نقل المباراة بالإضافة إلى القناة الأسبانية TVE i التى تتواجد على القمر "هوت بيرد" فيما أعلت قناة IRIB بث مباراة نهائي كأس ملك أسبانيا



تردد قناة IRIB Varzesh القمر : عرب سات 26 شرقا

التردد : 11881 .

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز :27500

التصحيح: 3\4 .

تردد قناة IRIB TV 3 القمر : عرب سات 26 شرقا

التردد : 11900 .

الاستقطاب : عمودي .

معدل الترميز :27500

التصحيح: 3\4 .

تردد قناة TVE i القمر : هوت بيرد 13 شرقا

التردد : 11785 .

الاستقطاب : أفقي .

معدل الترميز :27500

التصحيح: 3\4 .



