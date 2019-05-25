موانئ البحر الأحمر تعلن استعدادها لاستقبال عودة العمالة المصرية بالخليج

أعلنت موانئ البحر الأحمر في بيان رسمي لها، استعدادها الكامل لبدء موسم عودة العمالة المصرية بدول الخليج لقضاء إجازة الأعياد مع ذويهم وسفر عمالة خدمة الحجاج.



وبحسب ما جاء في البيان، فإن الخمس سفن وهى أمانة والقاهرة بميناء سفاجا، برنسيسة وسينا بميناء نويبع والعبارة الرياض بميناء الغردقة سيقومون بـ(رحلات مكوكية)، لاستيعاب عدد العمالة، وكذلك سفر عمالة خدمة الحجاج.



كما تم تجهيز قرى خدمة الركاب بمدينتى سفاجا والغردقة وقرية الحجاج بمدينة نويبع، للتمكن من استقبال الركاب وتقديم خدمات متميزة لهم ومنع تكدسهم أمام بوابات الميناء وافتراشهم للأرصفة والشوارع، كما تم التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة العاملة بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء وإدارة المرور لتوفير دوريات متابعة مستمرة لتوجيه الركاب ومنع أى محاولة لاستغلالهم قبل دخولهم للميناء، وذلك للقضاء على ظاهرة تكدس الأتوبيسات أمام بوابة الميناء.