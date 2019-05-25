توريد 117 ألف طن قمح إلى صوامع وهناجر الغربية بنسبة 87%

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم توريد 117 ألف طن من القمح إلى صوامع وهناجر وشون مراكز ومدن المحافظة الثمانية بنسبة 87% بداية موسم التوريد في 15 إبريل 2019 والذي يستمر حتى 15 يوليو القادم من إجمالي 134 ألف طن متوقع توريدهم مشيرًا إلى أن الطاقة الإستيعابية لأماكن التخزين بالمحافظة تستوعب 193 ألف و340 طن مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85 ألف طن وعشر شون أسمنتية بطاقة 67 ألف و700 طن وثمانية شون ترابية بطاقة 28 ألف و800 طن وأربعة هناجر بطاقة 11 ألف و840 طن.



كما أشار أيضًا محافظ الغربية، أنه تم اليوم توريد 1055 طن قمح بمركز طنطا و58 طن بمركز المحلة الكبرى و31 طن بمركز بسيون و93 طن بمركز زفتى كما تم توريد 34 طن بمركز سمنود و18 طن بمركز السنطة و21 طن بمركز قطور و205 طن بمركز كفر الزيات بإجمالي 1514 ألف و754 طن.



وأكد "السعيد" على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد وتوفير أجولة خيش جيدة للتخزين والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم خلال 48 ساعة من عملية التوريد وذلك لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنه من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.