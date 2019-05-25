محافظ قنا يوجه بالانتهاء من توسعات محطة مياه دشنا.. يونيو

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، الشركة المنفذة لأعمال توسعات محطة مياه دشنا، بضرورة الانتهاء من الأعمال نهاية شهر يونيو المقبل.



جاء ذلك خلال جولته، اليوم السبت، لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالمحطة يرافقه مجاهد فرماوي رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.



وقال المحافظ "إن مشروع توسعات محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة دشنا سيسهم في رفع قدرة المحطة من 400 لترثانية إلى 800 لترثانية بتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه لتوفير المياه النقية لأهالي المدينة والقرى التابعة لها بشكل منتظم على مدار اليوم وطوال أيام السنة".



ومن جانبه، شدد فرماوي على ضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ورديات العمل للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمحطة في الوقت المحدد، تمهيدا لبدء ضخ المياه للشبكة الرئيسية بقدرتها الجديدة 800 لترثانية.