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السبت 25/مايو/2019 - 03:06 م

مقتل 13 حوثيًا في مواجهات مع القوات اليمنية شمال شرق تعز

مقتل 13 حوثيًا في
أ ش أ
dostor.org/2642992

قتل 13 حوثيا، اليوم السبت، في مواجهات عنيفة مع قوات الشرعية اليمنية شمال شرق مدينة تعز.

وقال مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوي، حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية: "إن قوات الشرعية شنت هجومًا على الميليشيات الحوثية، أسفر عن سيطرتها على عدد من المباني ووصولها إلى مستشفى اليمن الدولي، الذي يعتبر أحد أهم الخطوط الدفاعية لميليشيات الحوثي في تعز".

وكان الجيش اليمني قد أحرز تقدمًا في هجوم شنه على مواقع ميليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية لمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش الوطني هاجم مواقع الميليشيات في (جبل الوعش، والدفاع الجوي، والأربعين، والحرير)، وحقق تقدما باتجاه "جبل الوعش" المطل على "شارع الستين والخمسين" شمال المدينة.

يذكر أن الجيش اليمني، مدعومًا من قوات التحالف العربي، يقوم حاليًا بعمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

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