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السبت 25/مايو/2019 - 02:44 م

"يستجاب فيها الدعاء ويتضاعف الأجر".. فضل ليلة القدر

يستجاب فيها الدعاء
إيمان ماهر
dostor.org/2642959

"إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ".. ليلة عظيمة في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله، سبحانه وتعالى، العبادة في هذه الليلة لها أجر وثواب عظيم.

ويرصد «الدستور» فضل ليلة القدر:

1- أنزل الله تعالى القرآن ليلة القدر، فهي الليلة المباركة التي قال الله، عز وجل، عنها: {إنا أنزلناه في ليلة مباركة}،(الدخان: 3)، وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} (البقرة: 185)، وفقا لما جاء في تفسير القرآن العظيم لابن كثير.

2- أهمية ليلة القدر أنها ليلة قديرة يتضاعف فيها الأجر والثواب، وتُغفر الخطايا، إلا أن القدر الصحيح لهذه الليلة يعجز عن وصفه المسلم، وهو لما ورد في كتاب الله العزيز إذ قال: "وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ"، وقال الرّازي، رحمه الله، في هذه الآية: "يعني ولم تبلغ درايتك غاية فضلها، ومنتهى علو قدرها".

3- تفوق هذه الليلة بأهميّتها على ألف شهر، فيرتفع فضلها، ويعلو شأنها، ويتضاعف الأجر فيها بما يزيد على الألف شهر، وهو ما ورد في القرآن الكريم حين قال تعالى: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ".

4- يقال إنه في هذه الليلة يستجاب الدعاء، لذلك حرصت أم المؤمنين السيدة عائشة، رضي الله عنها، على معرفة الدعاء الذي تقوله في هذا الليلة المباركة، فعنها، رضي الله عنها، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عني"، سنن الترمذي.

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