القاهرة : السبت 25 مايو 2019
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اقتصاد
السبت 25/مايو/2019 - 01:27 م

4.52 جنيه متوسط سعر الريال السعودي اليوم

4.52 جنيه متوسط سعر
حسن كامل - طارق عتمان
dostor.org/2642806

يستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال آخر تعاملات اليوم السبت، في البنوك، وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.48 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وفي بنك اتش اس بي سي سجل سعر الريال السعودي نحو 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.46 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.46 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية نحو 4.44 جنيه للشراء و4.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى:
4.51 جنيه للشراء
4.54 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر:
4.50 جنيه للشراء
4.53 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib:
4.47 جنيه للشراء
4.52 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية:
4.49 جنيه للشراء
4.54 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة:
4.43 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع

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