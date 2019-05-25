القاهرة : السبت 25 مايو 2019
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رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

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03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

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كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
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"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
اقتصاد
السبت 25/مايو/2019 - 11:54 ص

16.90 جنيه.. متوسط سعر الدولار اليوم

16.90 جنيه.. متوسط
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
dostor.org/2642634

استقر سعر الدولار اليوم السبت 25 مايو، وفق تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل نحو 16.90 جنيه للشراء، و17 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.93 جنيه للشراء
17.05 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر
16.90 جنيه للشراء
17 جنيها للبيع

سعر الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى
16.90 جنيه للشراء
17 جنيها للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.90 جنيه للشراء
17 جنيها للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.88 جنيه للشراء
16.98 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.88 جنيه للشراء
16.98 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة
16.88 جنيه للشراء
16.98 جنيه للبيع

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