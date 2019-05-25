16.90 جنيه.. متوسط سعر الدولار اليوم

مصدر بآثار المنوفية: تساقط سقف مسجد سيدي شبل "سيناريو مُتكرر"

شهد مسجد سيدي شبل الأسود الأثري، أحد أكبر مساجد محافظة المنوفية، تساقط أجزاء جديدة من السقف على رؤوس المصلين أثناء أدائهم صلاة الفجر، نظرًا لتآكل الحديد وانتشار البرومة. وكشف مصدر مطلع، بمنطقة آثار ...