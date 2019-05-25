"القومي للمرأة" يطلق الملتقى الأول للمخرجة المصرية في الأقاليم

يطلق المجلس القومى للمرأة، الملتقى الأول للمخرجة المصرية في الأقاليم اعتبارًا من أغسطس المقبل، بهدف تمكين المرأة من المخرجات المبدعات.



وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الملتقى يهدف إلى تمكين المرأة من المخرجات المبدعات، وإفراز موهبتهن والتأكيد على الأدوار الإبداعية للمرأة.



وأعربت "مرسي"، عن سعادتها لإطلاق الملتقى الأول للمخرجة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فقد نالت العديد من المكتسبات فى ظل قيادة سياسية واعية مؤمنة بدورها وتهتم بتمكين المرأة فى شتى المجالات.

