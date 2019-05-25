رابطة محترفي التنس تعتمد كأس ليفر كبطولة رسمية

أعلنت رابطة التنس للمحترفين (ATP) أن بطولة كأس ليفر ستشكل جزءا من بطولاتها الرسمية، بعدما كانت تقام كبطولة استعراضية خلال الموسمين الماضيين.



وستقام هذا العام النسخة الثالثة من كأس ليفر، المدعومة من قبل نجم التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرر، بعدما أقيمت في 2017 في براغ بمشاركة الإسباني رافائيل نادال، وفي عام 2018 في شيكاغو بمشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش.



وقال فيدرر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولات الجراند سلام، في تصريحات لموقع الرابطة "مع اقتراب مسيرتي من النهاية، فمن الرائع معرفة أن بطولة كأس ليفر ستكون ضمن البطولات الرسمية للعبة التي خصصت لها 20 عاما من حياتي".



وأضاف "هذا الاتحاد مثال رائع على كيفية أن أسرة التنس بإمكانها الاتحاد للترويج ولنمو هذه الرياضة التي نعشقها جميعا".



كما دعم ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، إعلان انضمام البطولة للرابطة، وأكد أن كأس ليفر "احتفال حقيقي بالتنس".



وتقام البطولة التي تحمل اسم أسطورة التنس الأسترالي رود ليفر بين فريقين من "أوروبا" و"بقية دول العالم"، بقيادة أساطير هذه اللعبة.



وستحتضن النسخة الثالثة من البطولة مدينة جنيف بين 20 و22 سبتمبر المقبل.