آزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

منح مسئولو النادي الأهلي الضوء الأخضر للمغربي وليد آزارو مهاجم الفريق للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ بعدما أتفق جميع المسئولين في النادي على ضرورة رحيل المهاجم عدما تراجع مستواه بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية.



ومن المقرر أن يتفاوض الأهلي خلال الفترة المقبلة بشأن العروض التى ستأتي للمهاجم المغربي لاختيار الأفضل منها للرحيل عن النادي.



وتحول آزارو من مهاجم قنّاص وهداف خطير إلى لاعب متواضع ولا يُثير الرعب في نفوس مدافعي الفريق الأخرى ويهدر العديد من الفرص الأمر الذى جعل رحيله أمرًا مؤكدا في الصيف المقبل، على أن يتم التعاقد مع مهاجم بمواصفات خاصة بدلًا منه سواء كان التوجولي كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي أو أي مهاجم أجنبي آخر.