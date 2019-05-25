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السبت 25/مايو/2019 - 05:40 ص

وصفات منزلية لمقاومة نوبات الربو

وصفات منزلية لمقاومة
وصفات منزلية لمقاومة نوبات الربو
أمينة ذكي
dostor.org/2642349

الربو مرض مزمن ويسبب التهاب وتضييق الشعب الهوائية في الرئتين، كما يسبب الصفير (صوت صفير عند التنفس) وضيق في الصدر والسعال، وفي أثناء نوبة الربو، تنتج عضلات مجرى الهواء والأغشية المخاطية، المخاط الزائد، مما يعيق التنفس.

إليكم عدد من الوصفات المنزلية لمقاومة نوبات الربو.

البابونج الألماني، من أفضل والأعشاب الطبيعية الفعالة لعلاج الربو، لأن له خصائص مضادة للهستامين وتساعد في محاربة الحساسية ونوبات الربو.

الكركم، يستخدم كعشب طبيعي لأزيز الربو وضيق التنفس في الصين لعدة سنوات، ويساعد الكركم في تخفيف أعراض الربو، ويحتوي الكركم أيضًا على خصائص مضادة للجراثيم ومنبهات قابضة ومطهرة.

وضع ملعقة صغيرة من الكركم في الوجبة أوإضافتها إلى كوب من الماء ثم شربها مرتين في اليوم.

الخزامى، يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، ولديه خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا ومضاد للتشنج، ويساعد في إدارة الأعراض ومفيد أيضًا في التهابات الجهاز التنفسي الأخرى مثل التهاب الشعب الهوائية والبلغم واضطرابات الرئة.

عرق السوس، تعتبر المركبات الكيميائية الموجودة في جذور عرق السوس مفيدة للغاية في تقليل الالتهاب في الرئتين، وقد تم استخدام عرق السوس لمشاكل في التنفس وتطهير الممرات الهوائية للأعمار، ومع ذلك يجب استخدامه بكميات معتدلة لتجنب آثاره غير المرغوب فيها.

الثوم علاج ممتاز للربو، حيث يحتوي على مركبات نشطة قد تساعد في علاج أعراض الربو والقضاء عليها، كما أجريت العديد من الدراسات حول فهم تأثير الثوم على نوبات الربو وأكدت أن الثوم هو واحد من أكثر العلاجات المفيدة، يمكن سحق ثلاث فصوص من الثوم وأضف اليها كوبين من الماء واتركها حتى تغلي، ومن ثم استنشقه.

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