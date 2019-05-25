ارتفاع عدد قتلى حادثة سجن فنزويلا إلى 29 قتيلًا وإصابة 19

ارتفع عدد قتلى حادثة السجون في فنزويلا إلى 29 قتيلًا من المتحتجزين، وإصابة 19 آخرين من ضباط الشرطة في مواجهة في أحد الزنازين، فيما وصفه مسؤول حكومي بمحاولة هرب فاشلة، لكن جماعات حقوق الإنسان وصفت بأنها مجزرة.



وقع الحادث في بلدة أكاريجوا في أحد زنزانات الشرطة البلدية في ولاية بورتوغيزا الوسطى.



وقال أوسكار فاليرو، وزير أمن المواطن البرتغالي، للصحفيين: "كانت هناك محاولة للهروب، واندلع قتال بين العصابات المتنافسة، ومع تدخل الشرطة لمنع الهروب كان هناك 29 حالة وفاة، حيث كان حوالي 355 شخصًا محتجزين في الزنزانة".



وأوضح "فاليرو"، أن المعتقلين فجروا ثلاث قنابل يدوية، مما أسفر عن إصابة 19 من ضباط الشرطة.



ولم ترد وزارة الإعلام في فنزويلا على الفور على طلب للتعليق.