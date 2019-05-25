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السبت 25/مايو/2019 - 12:25 ص

يلا شوت WAC.. بث مباشر مباراة الوداد والترجي كورة ستار Yalla PlTvكورة اون لاين ناااو مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر beIN stream الترجي بث مباشر live بداية قوية وضغط مبكر

يلا شوت WAC.. بث
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بث مباشر مباراة الوداد والترجي اليوم يلا شوت kora star كورة ستار الاسطورة رابط مشاهدة مباراة الوداد والترجي التونسي بث مباشر كورة اون لاين كورة لايف يوتيوب بجودات متعددة، يترقب الجميع اليوم ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 والذي يجمع بين بطلي النسختين السابقتين الترجي والوداد فيما يشبه السوبر كلاسيكو بينهما، ويسعى الوداد بقيادة فوزي البنزرتي للفوز اليوم وتحقيق نتيجة مريحة تضعه في أريحية تامة قبل العودة لتونس وخوض مباراة الاياب في رادس.

بث مباشر مباراة الوداد والترجي يلا شوت

رابط مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر اليوم كورة ستار yalla live، بث مباشر الترجي والوداد البيضاوي يلا شوت بلس كورة لايف اون لاين الاسطورة بث مباشر الترجي، وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المغرب الحادية عشر بتوقيت تونس في أجواء رمضانية مبهجة، ويذاع اللقاء على قناة بي ان سبورت bein sport 1HD يتعليق جواد بدة ورؤوف خليف على القناتين الصوتيتين الأولى والثانية بقيادة تحكيمية من الحكم المصري جهاد جريشة وسوف نقوم بمتابعة النتيجة متابعة دورية.

مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر اون لاين

بث مباشر الوداد والترجي كورة اون لاين kora online، يلا شوت بث مباشر الترجي والوداد اليوم كورة ستار مشاهدة مباراة الترجي والوداد كورة لايف بث مباشر الوداد يوتيوب الاسطورة، وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء تحدث مدرب الوداد الحالي فوزي البنزرتي مبديا توقعه بأن المباراة لن تكون سهلة بل ستكون صعبة على الفريقين وما يزيد من صعوبتها هو أنه يعرف لاعبي الترجي جيدا وليس اللاعبين فقط بل ومدربهم فقد عمل كمساعد له ولهذا فهو أيضا يعرف طريقة لعب الوداد وستكون المباراة ندية.

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نُوفر رابط بث مباشر لمباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي بجودات متنوعة ومختلفة بدون تقطيع تتناسب مع جميع السرعات لدى المتابعين.

دخول لاعبي الفريقين لملعب اللقاء لأداء عمليات الإحماء الآن داخل الملعب وهتافات الجماهير الحاضرة للقاء تُطالب اللاعبين باللقب.

تشكيل الوداد للمباارة في حراسة المرمى محمد رضا التكناوتي، خط الدفاع عبد اللطيف نوصير، أشرف داري، الشيخ كومارا، أيوب عملود وفي الوسط يحيى جبران، صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي وفي الأمام يلعب محمد أوناجم، بابا توندي، إسماعيل الحداد.

بداية اللقاء الترجي على يمين الشاشة والوداد بالطاقم الأبيض على اليسار وكرة أولى قوية ولكن تخرج ضربة مرمى للوداد في الدقيقة الأولى



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