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الجمعة 24/مايو/2019 - 11:08 م

إطلاق قناة "تايم سبورت" لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية على الترددات الأرضية

إطلاق قناة تايم سبورت
dostor.org/2642199

- إطلاق نسخة أخرى لقناة تايم سبورت من خلال أجهزة استقبال القمر النايل سات على تردد 11449 أفقى

فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع على نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، وتأتى هذه الخطوة ثمرة للتعاون الذى يتم بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصرى.

وسيتمكن المشاهدون من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة على مستوى سواء من داخل الملعب أو كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة من خلال فريق عمل يعتبر من أفضل عناصر العمل الإعلامى الرياضي.

ويضم فريق عمل قناة "تايم سبورت" كوكبة من النجوم ومنهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر ويشارك فى الفعاليات المختلفة من قامات الكرة المصرية حسن شحاته، طه إسماعيل، حسنى عبد ربه وأخرين، كما يثرى المحتوى الفني المتخصص للقناة حازم إمام، حسنى عبد ربه، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندورو غيرهم، وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة، وأيمن الكاشف، عصام عبده، محمد رمضان، طارق الأدورى، بالإضافة إلى المميزين شيماء صابر، فرح على، كريم رمزى، أحمد عز، كريستين رياض، يحيى حمزة، ميريكل نصيف، فتح الله ديدان،عمرو جميل وآخرين.

وأوضح تامر مرسى رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، أن قناة تايم سبورت ستكون إضافة حقيقية على مستوى الشكل والمحتوى الرياضى، وذلك بعد استخدام حق الشعب المصرى فى بث مباريات البطولة عبر الترددات الأرضية، مضيفًا أن قناة تايم سبورت ستكون حجر زاوية فى تطوير المحتوى الرياضى المقدم عبر التليفزيون المصرى وذلك بتعاون الخبرات الموجودة فى كلا المؤسستين من أجل استعادة التليفزيون المصرى مكانته العريقة، ليس بتوفير كافة الإمكانيات الفنية فحسب، بل التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة لإسعاد جماهير الكرة المصرية، مشيرا إلى أن إطلاق القناة جاء نتيجة جهد كبير من كل القائمين عليها، سواء فى تجهيز البنية الأساسية وإطلاق واحد من أكبر الاستديوهات التحليلية فى الشرق الأوسط.

وأشاد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بإطلاق القناة ورؤيتها المستقبلية، وأكد أن الحكومة المصرية متمثلة فى الهيئة الوطنية للإعلام وبالتنسيق مع اتحاد كرة القدم المصرى ذللت كل العقبات وتوفير كافة الإمكانيات لظهور هذا العمل بالشكل اللائق ليتمكن جميع المصريين من متابعة منتخبهم ومباريات البطولة، وتمنى التوفيق للمنتخب الوطنى للحصول على لقب البطولة، وناشد المصريين لمتابعة البطولة من خلال شاشة تايم سبورت والتى تبث شارتها مجانا.

هذا وتذيع قناة تايم سبورت مباريات كأس الأمم الإفريقية التى ستشهد ضربة البداية على أرض مصر 21 يونيو المقبل، وسيتمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب وكواليس المباريات. ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الأرضية من القناة.

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