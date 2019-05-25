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الأبراج اليوم
السبت 25/مايو/2019 - 05:18 ص

حظك اليوم.. برج الثور السبت 25 مايو 2019

برج الثور
برج الثور
dostor.org/2642111

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: لا تخاطر كثيرًا هذا اليوم، وخصوصًا في ما يتعلق بالأمور المادية؛ لأن النتائج قد لا تكون مضمونة.

عاطفيًا: تكون سعيدًا، وتنجح مساعيك وتتكلل مبادراتك بالنجاح، فتعرف أمورك العاطفية أوضاعًا جيدة، وتتخلص من بعض الضغوط.

صحيًا: بعدما عانيت سابقًا مضاعفات المرض؛ بسبب إهمال وضعك الصحي، تأخذ العبرة لتفادي تكرار التجربة.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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