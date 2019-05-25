القاهرة : السبت 25 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
اقتصاد
السبت 25/مايو/2019 - 04:38 ص

أسعار المعادن اليوم.. "النحاس" بـ6548 دولارًا للطن

أسعار المعادن
أسعار المعادن
هويدا سعيد
dostor.org/2642076

قال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن هناك تباينًا في أسعار المعادن، اليوم السبت.

وأوضح "حنفي"، أن سعر الزنك سجل 2809 دولارات للطن، بينما سجّل الألومنيوم 1852 دولارًا للطن، فى حين ارتفع سعر النحاس وسجّل 6548 دولارًا للطن، وبلغ سعر معدن القصدير 20370 دولارًا للطن.

كما سجّل سعر الرصاص حوالي 1938 دولارًا للطن، وسجل سعر البليت حوالي 550 دولارًا للطن، في حين بلغ سعر البلاديوم 1378 دولارًا للطن، بينما سجلت كورات الحديد 65 دولارًا للطن، وسجلت الخردة 343 دولارًا للطن.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ شهر

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أقل من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أقل من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ أكثر من شهرين

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أكثر من شهرين

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

الآن

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

مصر تدين انفجار "ليون" الفرنسية

رئيس الوزراء يوجه بحصر المشروعات الاستثمارية كافة وتدشين قاعدة بيانات

براتب 3 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 855 فرصة عمل

ads
ads
الأكثر قراءة

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

بث مباراة الزمالك ونهضة بركان على قناة "تايم سبورت"

أول تعليق لـ"ميسي" على هزيمة برشلونة أمام ليفربول

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

ألبومات الصور

نهار رمضان بجامع الأزهر

محافظ البحيرة: تشغيل محطة رأس كاوتش بكفر الدوار بتكلفة 30 مليون جنيه

مصدر بآثار المنوفية: تساقط سقف مسجد سيدي شبل "سيناريو مُتكرر"

كنيسة العذراء بالإسكندرية تنظم إفطارا جماعيا للمسلمين بمنطقة الزوايدة

رياضة

الحذاء الذهبى: ميسى ينال الجائزة للمرة السادسة

5 قرارات حاسمة لمجلس إدارة الأهلى بشأن بطولة الدورى

الوداد يتعادل بعشرة لاعبين 1-1 مع الترجى فى ذهاب نهائى أفريقيا

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

بث مباراة الزمالك ونهضة بركان على قناة "تايم سبورت"

أول تعليق لـ"ميسي" على هزيمة برشلونة أمام ليفربول

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

الرئيس نيوز

هتافات غاضبة ضد "حميدتي" أثناء مرور موكبه في الخرطوم

بعد اجتماع طارئ.. "الأهلي" يهدد بعدم استكمال الدوري

كواليس "جريمة الفجر" في الهرم

صفقة أسلحة أمريكية بـ8.1 مليار دولار للأردن والإمارات والسعودية

ننشر التردد.. اليوم انطلاق قناة "تايم سبورت" لنقل كأس أفريقيا مجانا

كشكول

للأمهات.. تعرفي علي أعراض الحصبة الألمانية عند الأطفال وطرق الوقاية منها

وكيل الأزهر يطالب رؤساء لجان الثانوية بالمتابعة المستمرة

غدا.. بدء امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات أمنية مشددة

الزقازيق تحتل مركزاً متميزاً عالمياً في النشر الدولي وفقا لتصنيف ليدن

إقبال كبير من طلاب «الثانوية» على القوافل التعليمية ببورسعيد

الأمصار

إصابة 16 فلسطينيًا بمسيرات العودة في غزة

الثلاثاء.. السودان تشهد إضرابًا عامًا بالقطاعات العامة والخاصة

الجيش الأمريكي: الحرس الثوري الإيراني مسئول عن الهجمات على سفن قبالة الإمارات

السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم مع ميليشيات الحوثي الإرهابية

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين فى أفغانستان

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

الأميرة البريطانية الصغيرة شارلوت تنضم لأخيها جورج في مدرسة بجنوب لندن

لماذا يحب الرجل المرأة القوية لكن لا يتزوجها؟

عجوز فرنسية تجاوز عمرها 100 عام تعترف بارتكابها جريمة قتل

الصحة

علاج جديد لمكافحة الكوليسترول لدى مرضى الأزمة القلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎