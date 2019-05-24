شباب مسلسلات رمضان يتحدثون: «اللى جاى بتاعنا»

مثّل الموسم الدرامى الرمضانى الحالى نقطة انطلاق لمجموعة من الفنانين الشباب، بعدما استطاع عدد منهم تحقيق شهرة كبيرة، بسبب أدوارهم التى أثارت إعجاب الجمهور الذى يتعرف على بعضهم للمرة الأولى.



«الدستور» التقت عددًا من النجوم الشباب الذين ظهروا بشكل متميز خلال الموسم الحالى، وسألتهم عن أسباب مشاركتهم فى هذه الأعمال، وكيفية استعدادهم لها، وكواليس عدد من المسلسلات التى يظهرون بها، بالإضافة إلى علاقاتهم بالنجوم والفنانين الأكبر سنًا.



هاجر الشرنوبى: استعددت لـ«صدفة» فى «لمس أكتاف» بزيارة مصحات علاج الإدمان

قالت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبى، إن موافقتها على تقديم دور «صدفة» فى مسلسل «لمس أكتاف»، الذى أثار كثيرًا من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، ترجع إلى رغبتها فى التعاون مع المخرج حسين المنباوى، بالإضافة إلى السيناريو المميز للمؤلف هانى سرحان.

وأضافت: «أنا سعيدة جدًا بردود أفعال المشاهدين على شخصية صدفة، التى لم أكن أتوقع نجاحها وإثارتها الجدل بهذا الشكل، خاصة أنها شخصية مختلفة من النادر أن يصادفها أحدهم فى الحياة، فى ظل طريقة تفكيرها وأسلوب حياتها».

وعن استعداداتها للدور قالت: «استعنت بشخصيات مشابهة لصدفة على أرض الواقع، وزرت مصحات لعلاج الإدمان، وفعلت ما بوسعى لتخرج الشخصية بالصورة التى ظهرت عليها»، مضيفة: «الشخصية نجحت بسبب تعبى فى التحضير، فلكل مجتهد نصيب، وأنا اجتهدت لذا حصدت هذه النتيجة».

وكشفت عن أن كواليس العمل كانت مرحة بشكل كبير، واتسمت بالتعاون بين الجميع، خلافًا لما يظهر على الشاشة ضمن أحداث العمل، مشيرة إلى أن فريق العمل كان يميل للمزاح ما جعل الكواليس تشهد الكثير من المواقف الطريفة التى أسهمت فى تخفيف الضغط والمجهود الذى يتعرضون له. وعن علاقتها بزملائها فى المسلسل قالت: «أعتبر نفسى محظوظة بالمشاركة فى هذا العمل الذى يضم عمالقة، مثل الفنانين فتحى عبدالوهاب وياسر جلال، كما أكنّ كثيرًا من الحب والاحترام للفنانة حنان مطاوع، نظرًا لما تتحلى به من رقة وتواضع وأخلاق، خاصة أنها مجتهدة ومحبة لما تقدمه، لدرجة أنها تصدم الجميع بتحولها للشخصية التى تجسدها فور تشغيل الكاميرا».

وواصلت: «حنان مطاوع ملبوسة.. ممكن تكون بتضحك معانا، وأول ما المخرج يقول: أكشن، تتحول بطريقة مخيفة، لدرجة أنها كانت ترفض ضربى على وجهى فى أحد المشاهد، لكننا فوجئنا بأنها ضربتنى بالفعل بقسوة ما أثار ضحك فريق العمل بمجرد انتهاء المشهد». وتابعت: «بسبب ما فعلته سألها المخرج: أمال لو كنتى عايزة تضربيها كنتى عملتى إيه؟».

وعن مشاركتها فى مسلسل «لآخر نفس»، قالت هاجر الشرنوبى إنها شعرت بسعادة كبيرة لتعاونها فى هذا المسلسل مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رغم أنها لم تجتمع بها إلا فى مشهد واحد فقط.

وأضافت: «ياسمين تتحلى بالكرم والحب للآخرين، وكانت ترحب باستضافة أى من أسرة العمل فى مكتبها قبل انطلاق التصوير وتسمح لهم بإجراء كل البروفات اللازمة، كما أنها خلف الكاميرا تكون مرحة ولطيفة على عكس الدور الذى تجسده ضمن أحداث العمل».

وتابعت: «الحزن الذى تظهر عليه ياسمين عكس طبيعتها، ما يعنى أنها تستحق النجاح بعد كل هذا المجهود والإتقان، وأعد الجماهير بأن الحلقات المقبلة من المسلسل ستشهد مفاجآت غير متوقعة».



هند عبدالحليم: «زودياك» تجربة فريدة من نوعها.. وياسمين عبدالعزيز الحصان الأسود

قالت الفنانة الشابة هند عبدالحليم، إنها تعتبر مشاركتها فى مسلسل «لآخر نفس» تحديًا بالنسبة لها، لأنها تجسد دورًا مختلفًا تمامًا عما قدمته من قبل.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، التى نجحت فى تقديم عمل درامى جديد ومختلف وبعيد كل البعد عن الكوميديا التى اعتادت تقديمها، ما يجعل هذا العمل مميزًا عن غيره فى هذا الموسم، متمنية أن يحصل المسلسل على لقب «الحصان الأسود» فى موسم الدراما الرمضانى، لأنه يستحق النجاح.

وأكدت أنها بذلت قصارى جهدها لإخراج شخصية «دينا» فى أفضل صورة لتكون عند حسن ظن جمهورها، مشيرة إلى أنها تعتبر تعاونها مع ياسمين عبدالعزيز وتجسيد دور شقيقتها تجربة مهمة ومميزة.

وأشارت إلى أن المخرج حسام على مجتهد ويسعى دائمًا إلى تقديم الممثلين بأفضل صورة، لافتة إلى أن فريق العمل أجرى الكثير من البروفات فى مكتب ياسمين عبدالعزيز قبل انطلاق التصوير.

وقالت إن مسلسل «زودياك»، الذى تشارك به، تجربة مميزة فى مجال الدراما الديجيتال ويعد خطوة ذكية فى هذا المجال، مؤكدة أنها سعدت كثيرًا بمشاركتها فى هذا العمل الذى وصفته بـ«الفريد من نوعه».

وقالت إن روح التعاون والحب بين أسرة مسلسل «زودياك» ستنعكس فى حلقاته، مشيرة إلى أن هذه الروح هى أحد أهم عوامل نجاح أى عمل فنى.

ولفتت إلى أنها تقدم ضمن أحداث العمل دورًا جديدًا ومختلفًا، إذ تجسد دور فتاة جامعية تدعى «ليلى» تهتم بعلم الفلك والأبراج بسبب إحدى صديقاتها، ما يتسبب فى تورطها فى إحدى الجرائم والتى تكشفها أحداث العمل، متمنية أن ينال إعجاب متابعيها.



ثراء جبيل: «لآخر نفس» و«شقة فيصل» تجربتان مختلفتان ومحظوظة لعرضهما معًا

أعربت الفنانة الشابة ثراء جبيل عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل «لآخر نفس»، الذى يضم نخبة كبيرة من الفنانين، على رأسهم النجمة ياسمين عبدالعزيز، واصفة العمل بأنه خطوة جريئة فى مشوار «ياسمين» التى أقدمت على الابتعاد عن الكوميديا، وكانت على قدر المسئولية، ونجحت فى تحدى تقديم هذا الدور لأول مرة. وعن استعداداتها للدور قالت: «استعددت للدور بالبحث عن شخصيات المدمنين، وقرأت كثيرًا عن الإدمان ومشكلاته، وكيفية علاجه والمراحل التى يمر بها الشخص المدمن خلال تلقيه العلاج، وما يمر به أثناء تواجده بالمصحات».

وأضافت: «استعنت بدراسة بعض التجارب لأصحاب القصص الواقعية دون أن ألتقى بأى منهم بشكل شخصى، والمخرج حسام على ساعدنى كثيرًا أثناء التحضيرات». أما عن ظهورها فى مسلسل «شقة فيصل»، الذى يعرض بعد مرور 4 سنوات على انتهاء تصويره، فقالت: «كان عرض المسلسلين معًا فى موسم واحد من حسن حظى، خاصة أننى أقدم فيه شخصية مناقضة لدورى فى (لآخر نفس)، وأظهر بشكل برىء وخفيف الظل». وأضافت: «أقارن كثيرًا بين أدائى فى المسلسلين، فى ظل الفترة الكبيرة التى تفصل بين تصويرهما، وألاحظ تأثير الخبرة وأنى أصبحت أكثر راحة أمام الكاميرا، فى ظل ما مررت به من تجارب، ونجاحى فى تجنب بعض أخطائى فى السنوات الماضية».



خالد أنور: سعدت بالتعاون مع خاطر.. وسأكرر تجربة الكوميديا فى المستقبل

أبدى الفنان الشاب خالد أنور سعادته الشديدة لمشاركته فى مسلسل «طلقة حظ»، بالتعاون مع كوميديان بحجم الفنان مصطفى خاطر.

وقال «أنور» إن «خاطر» يتّسم بخفة الظل ويصنع الكوميديا دون تكلف، فضلًا عن أنه متواضع جدًا، متوقعًا له مستقبلًا باهرًا بين نجوم الكوميديا فى مصر، مشيرًا إلى أنه يعتبر هذا العمل تجربة لطيفة ومميزة لتقديمه الكوميديا لأول مرة منذ ظهوره بالأعمال الفنية عمومًا.

وعن تحضيره شخصيته ضمن الأحداث، أكد أنه اجتهد كثيرًا فى قراءة السيناريو، وركز فى تفاصيل الشخصية التى يجسدها بدقة شديدة، وحرص على دراستها جيدًا، خاصة أنه دور جديد ومختلف عليه تمامًا، لافتًا إلى أنه جلس مع المخرج أحمد خالد أمين قبل انطلاق التصوير ليتفق على أبعاد الشخصية، وشارك فى الكثير من البروفات قبل بدء التصوير بأسبوع. وأكد أنه كان متخوفًا فى بداية الأمر من أن تكون شخصية «حسن» ثقيلة الظل بالنسبة للمشاهدين، لذلك حرص على خروج الدور بالصورة المطلوبة، متمنيًا أن ينال المسلسل إعجاب المتابعين حتى آخر حلقة. وأضاف أنه سعيد بردود الأفعال الإيجابية التى تلقاها عن دوره خلال المسلسل، سواء فى الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه يحترم أى نقد بناء يوجه إليه من قبل متابعيه، ويأخذه بعين الاعتبار، ويحرص على ألا يكرر أخطاءه خلال أعماله الفنية المقبلة.

وأكد أنه متحمس لتكرار تجربة الكوميديا بشرط أن يكون السيناريو متميزًا، وأن يكون فريق العمل احترافيًا، لأن الكوميديا أصعب من أى نوع دراما آخر، وليس من السهل نجاحها إن لم يكن الممثل يتحلى بخفة الظل فى الأصل.



مروة أنور: فخورة بالعمل مع ياسر جلال.. ولم أتوقع النجاح

أعربت الفنانة الشابة مروة أنور عن فخرها بالتعاون مع الفنان ياسر جلال، موضحة أنها كانت تتمنى المشاركة معه فى عمل درامى منذ فترة طويلة.

وقالت إن «جلال» كان يحرص، طوال الوقت، على تقديم النصائح لها ودعم ثقتها فى نفسها، مشيرة إلى أنه فعل الأمر نفسه مع جميع الممثلين الشباب المشاركين فى العمل، لذلك تعتبر نفسها محظوظة بالمشاركة فى «لمس أكتاف».

ولفتت إلى أنها كانت أكثر الفتيات حظًا العام الماضى، بالتعاون مع الزعيم عادل إمام فى مسلسل «عوالم خفية».

وعن دورها فى «لمس أكتاف»، قالت إنها لم تتوقع هذا النجاح وتفاعل المشاهدين مع الأداء، مشيرة إلى أن شخصية «مى» تمثل حال معظم الفتيات فى الوطن العربى، وهى الفتاة التى تصر على الوقوف إلى جانب أصدقائها دون الوقوع فى أخطائهم مثل الإدمان. وذكرت أن الرسالة التى يقدمها المسلسل هى محاولة القضاء على مشكلة الإدمان، وإنقاذ الشباب من الوقوع فى هذا الفخ.



محمد ناصر: «علامة استفهام» جديد على الدراما واستفدت كثيرًا من رجب

رأى الفنان محمد ناصر أن فكرة مسلسل «علامة استفهام» جديدة تمامًا على الدراما المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك كان أكثر ما جذبه للمشاركة فى العمل.

وأعرب «ناصر» عن شعوره بالفخر فى ظل تعاونه مع الفنان محمد رجب، الذى يكنّ له كل الحب والتقدير، لأنه شخص لطيف ولم يبخل على ممثل شاب بالنصيحة خلال التصوير، وقال: «هذا أحد أهم عوامل نجاح أى عمل فنى».

وأضاف أن «رجب» يستحق النجاح، لما فعله من مجهود كبير لإخراج العمل فى أبهى صورة، مشيرًا إلى أنه سعى جاهدًا لتقديم عمل مختلف ومميز ليجذب انتباه المشاهدين وينال إعجابهم.

وذكر أنه يعتبر «رجب» بمثابة أخٍ له على المستوى الشخصى، وذلك لحرصه الدائم على مساعدته فى إخراج أفضل ما لديه أمام الكاميرا، حتى وإن لم يكن معه بنفس المشهد، معبرًا عن سعادته بردود أفعال الجمهور الإيجابية حول المسلسل بشكل عام وشخصيته بشكل خاص.

وأشار إلى أن المؤلف إسلام حافظ جعل الممثلين يشعرون بالفضول خلال قراءة السيناريو، مثلما يشعر المشاهد بالفضول خلال المشاهدة، لافتًا إلى أن الأحداث مليئة بالمفاجآت والإثارة والتشويق.