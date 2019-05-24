حريق أتوبيس نقل في البحيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

شب منذ قليل، حريق فى أتوبيس بسبب ارتفاع درجات الحرارة ولم يسفر الحريق عن أى إصابات بشرية، وذلك بالطريق الدولى الساحلى.



كان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد نشوب حريق بأتوبيس سياحي بالطريق الدولي الساحلي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بإشراف العقيد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، والمقدم بهاء الكردي، رئيس وحدة الدفاع المدني بكفر الدوار، والمقدم أحمد الشرقاوى وبمشاركة سيارتين تمكنوا من السيطرة على الحريق.



وبالمعاينة تبين نشوب الحريق فى موتور الأتوبيس الخلفى بسبب ارتفاع درجة الحرارة ولم يتسبب الحريق فى أى إصابات بشرية، وتم الاستعانة بأتوبيس آخر لنقل الركاب إلى أماكنهم، وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.