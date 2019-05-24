وزير الخارجية البريطاني يعلن ترشحه لزعامة "المحافظين" خلفًا لماي

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، ترشحه لزعامة حزب المحافظين خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.



وأكدت تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها ستتنحى عن رئاستي الحكومة وحزب المحافظين، في الـ7 من الشهر المقبل، تلبية لدعوة الحزب الحاكم، مقرة بفشلها في تنسيق اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقالت ماي التي بدا عليها التأثر خارج مقر إقامتها في داوننج ستريت: "أشعر بندم عميق وسوف يلازمني هذا الشعور لأنني لم أنجز الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)".



وقالت ماي إنها بذلت كل ما في وسعها لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه كان شرفا لها أن تخدم في منصب رئيسة الوزراء لما يقرب من ثلاث سنوات.



وتابعت ماي قائلة: "إنني رئيسة الوزراء الثانية، ولكن بالتأكيد لست الأخيرة".