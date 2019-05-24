بريتبارت نيوز: المرحلة الأولى من صفقة القرن بدون الفلسطينيين

أكد موقع "بريتبارت نيوز" الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتفتح المرحلة الأولى من إطلاق صفقة القرن بإطلاق منتدى السلام الأمريكي في البحرين بدون الفلسطينيين بعد رفض السلطة الفلسطينية الدعوة الأمريكية لحضور المؤتمر الاقتصادي.



وتابع أن مؤتمر المنامه ينتظر الإعلان عن المرحلة الأولى من الصفقة، وتحديد المكافآت الاقتصادية إذا ما التوصل لاتفاق، ولكن كيف سيتم ذلك دون تمثيل فلسطيني.



وأضاف أن جيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أكد أن الفلسطينيين لن يخسروا شيئًا من حضور المؤتمر.



وأشار إلى أن مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية كانوا يؤيدون الحضور الفلسطيني للمنتدى، ومن المقرر أن يحضر رجل أعمال فلسطيني واحد وهو أشرف الجعبري، وهو رجل أعمال من منطقة الخليل وتلقى دعوة شخصية من ترامب.



