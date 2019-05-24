"فيسبوك" يبدأ بناء عملة رقمية في سويسرا

كشف تقرير حديث أن شركة "فيس بوك" أنشأت شركة تعرف بـ Libra Networks في سويسرا تقوم بتطوير أنظمة المدفوعات وBlockchain لعملاق الشبكات الاجتماعية.



وبحسب التقرير الذى نُشر فى CNET فإن العملة الإلكترونية الخاصة بفيس بوك ستكون مرتبطة بالدولار الأمريكى، وبالتالى يمكن أن تظل مستقرة على عكس عملة "البيتكوين" التى تحطمت، فيما قال التقرير "أنشأ فيس بوك شبكة Libra فى جنيف قبل عدة أسابيع، حيث إن Libra هو اسم المشروع الداخلى للشبكة الاجتماعية للعملة الرقمية".



وبحسب التقرير ستركز الشركة السويسرية على تطوير البرامج والأجهزة للوظائف المتعلقة بالعملات مثل المدفوعات وBlockchain والتحليلات والبيانات الضخمة وإدارة الهوية، إلا أن فيس بوك رفض التعليق على التقرير الجديد.



ووفقًا لتقرير نشر في صحيفة وول ستريت جورنال فى وقت سابق من هذا الشهر، تقوم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "بتجنيد العشرات من الشركات المالية والتجار عبر الإنترنت" نحو نظامها القائم على العملة المشفرة، الذي يستخدم عملة رقمية مماثلة لعملة البيتكوين، وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في فبراير أن فيس بوك يمتلك فريقًا يضم 50 شخصًا يعملون في مشروع عملتها الافتراضية.



وقال مارك زوكربيرغ في مقابلة مع أستاذ القانون بجامعة هارفارد "جوناثان زيترين" في فبراير، إنه "مهتم على الأرجح" بوضع تسجيل الدخول إلى فيس بوك على تكنولوجيا البلوك تشين"، وأضاف: "أفكر في العودة إلى المصادقة2 اللامركزية أو البلوك تشين، وعلى الرغم من أنني لم أتوصل إلى طريقة لإنجاح هذا الأمر، إلا أن هذا يدور حول المصادقة ومنح حق الوصول إلى معلوماتك وخدمات مختلفة بشكل أساسي".



ووفقًا لزوكربيرج فيمكن أن تمنح البلوك تشين المستخدمين مزيدًا من الصلاحيات عند منح الوصول إلى البيانات لتطبيقات الطرف الثالث، فيما يضم فيس بوك أكثر من 2.38 مليار مستخدم على مستوى العالم، وسيسمح لهم إطلاق العملة الرقمية بإجراء المدفوعات باستخدام عملة افتراضية مثل Bitcoin.