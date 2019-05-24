الغندرى وبن يوسف ينضمان إلى تشكيلة تونس المبدئية وغياب النقاز

انضم نادر الغندري وفخر الدين بن يوسف إلى قائمة مبدئية من 17 لاعبًا محترفًا أعلنها الفرنسي آلان جيريس، مدرب تونس التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم الشهر المقبل في مصر.



وأعلن الاتحاد التونسي التشكيلة وشهدت عودة بن يوسف المحترف في الاتفاق السعودي بعد غياب طويل، كما انضم الغندري لاعب فيسترلو البلجيكي لأول مرة بينما غاب حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك المصري.



وتلعب تونس مباراتين وديتين ضد العراق وصربيا يومي السابع و11 يوني، ويختتم المنتخب استعداده للبطولة التي تنطلق يوم 21 يونيو بمواجهة بوروندي يوم 17 من الشهر ذاته.



وتأمل تونس، التي تلعب في المجموعة الخامسة بجانب أنجولا ومالي وموريتانيا، في تخطي دور الثمانية لأول مرة منذ أن حصدت لقبها الأول والوحيد عندما استضافت النهائيات في 2004.



وفيما يلي تشكيلة اللاعبين المحترفين:

فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) ومعز حسن وبسام الصرارفي (نيس الفرنسي) ومحمد دراجر (بادربورن الألماني) ورامي البدوي (الفيحاء السعودي) وياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) وديلان برون (جنت البلجيكي) وعلي معلول (الأهلي المصري) وأسامة الحدادي ونعيم السليطي (ديجون الفرنسي) وإلياس السخيري (مونبيلييه الفرنسي) وفرجاني ساسي (الزمالك المصري) وسيف الدين الخاوي (كاين الفرنسي) ويوسف المساكني (يوبين البلجيكي) ووهبي الخزري (سانت إيتيين الفرنسي) ونادر الغندري (فيسترلو البلجيكي) وفخر الدين بن يوسف (الاتفاق السعودي).