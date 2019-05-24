الأمطار تهدد سباق إندى 500

قال مسؤولو حلبة إنديانابوليس، إنه على الرغم من توقعات الأرصاد بهطول الأمطار يوم الأحد لا توجد خطة لتأجيل سباق إنديانابوليس 500 إلى يوم الإثنين.



وخلال 102 نسخة تأجل السباق ثلاث مرات فقط (1915 و1986 و1997) بينما بدأ في مناسبتين (1967 و1973) في يوم وانتهى في اليوم التالي.



وتتوقع الأرصاد هطول الأمطار الغزيرة بنسبة 70 في المئة وهو ما يزيد من مخاوف فشل إقامة السباق يوم الأحد وتأجيله إلى يوم الإثنين الذي سيوافق عيدًا وطنيًا.



وأوضح دوج بوليز، رئيس الحلبة، أن المسؤولين يعلمون أن الأمطار تمثل تهديدا لكن حتى هذه اللحظة فالسباق سينطلق في موعده يوم الأحد الساعة 1245 بالتوقيت المحلي (1645 بتوقيت جرينتش).



وأبلغ بوليز وسائل الإعلام: "بدلا من التكهن فنحن لا نعرف كيف سيكون الوضع. سأنتظر حتى يوم الأحد لنرى الأجواء. بالتأكيد لو هطلت الأمطار فلن ينطلق سباق إنديانابوليس 500 وسنقرر عندها الخطوات التالية".



وتابع: "لو كانت هناك فرصة فنيتنا هي إقامة السباق يوم الأحد. لو لم تكن تمطر في الموعد المحدد للانطلاق فسيقام بالطبع".



وأوضح مسؤولو الحلبة أنهم لن يسيروا على خطى مسؤولي نادي أوجوستا ناشيونال للجولف الذين قرروا الشهر الماضي بدء الجولة الأخيرة من بطولة الأساتذة مبكرا من أجل ضمان إنهاء البطولة.



وقال بوليز: "شاهدنا ذلك وكانت خطوة جريئة. أعتقد أنهم كانوا يعلمون في الليلة السابقة ماذا سيحدث. تناقشنا فيما بيننا".



وأضاف: "أعتقد أن هذا السيناريو ليس من المحتمل أن نلجأ إليه لكننا لن نستبعده. لكن في الوقت الحالي فهذا غير وارد".



وهطلت الأمطار بغزارة أمس الخميس لتحول المنطقة المحيطة بالحلبة إلى مستنقعات من الطين مع توافد الآلاف من الجماهير لحضور احتفالات نهاية الأسبوع.



وتتوقع الأرصاد هطول الأمطار اليوم الجمعة مما يهدد الاحتفالات وإقامة الحفل الغنائي والتجارب الأخيرة.