بالصور.. رامى صبرى يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس

أحيا النجم رامي صبري، واحدة من أقوى الحفلات الرمضانية داخل خيمة "سهراية " بالتجمع الخامس، بحضور كامل العدد من محبيه من الأسر والشباب من الجنسين.



وصل "رامي" إلى مقر الحفل بصحبه مديره أعماله ميرا أمير، وكان فى استقبالهم منظم الحفل المنتج وليد منصور، وماجد حسني، وصعد إلى مسرح الحفل على أغنية "أجمل ليالي عمري" وسط تفاعل وهتافات الحضور.



وهنأ النجم رامي صبري، الجمهور، بشهر رمضان الكريم، موجهًا لهم كلمة شكر لحفاوة الاستقبال، ثم انطلق ليقدم المزيد من أغانيه المميزة، منها "الراجل"، و"أهد الدنيا"، و"حبيبي الأولاني"، و"مش أنا"، و"أنا بنسي نفسي"، و"حب عمري"، و"غالي"، و" كلمه"، وغيرهم العديد وسط أجواء من تفاعل الجمهور.



وتبادل الجمهور، خلال الحفل، التقاط العديد من الصور بطريقة السيلفي مع "رامي"، وسط أجواء من البهجة.



ومن المقرر أن يقوم "رامي"، بأحياء ختام السهرات الرمضانية يوم 31 الجمعة القادم داخل كبرى الخيام بمنطقه الشيخ زايد.