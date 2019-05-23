براتب يصل لـ4 آلاف جنيه.."القوى العاملة" تطلب مهندسين للعمل بشركة خاصة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 40 فرصة عمل لعدد من المهندسين والفنيين بإحدى الشركات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك براتب يصل لـ4000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 مهندسين كهرباء باور، و10 مهندسين ميكانيكا، وذلك براتب 4000 جنيه، وبشرط أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة 4 سنوات، وألا يزيد عمره علي 28 سنة.



كما تحتاج الشركة، لـ10 فنيين كهرباء باور، و10 فنيين ميكانيكا، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط صناعي، وأن يكون لديه خبرة 4 سنوات، وألا يزيد عمره عن 25 سنة، وذلك براتب 3000 جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 01287797771، والتواصل مع المدير المسئول سعيد عبدالرحمن، أو التوجه لمقر الشركة عند أمريكانا مدينة 6 أكتوبر.