القاهرة : الخميس 23 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
محافظات
الخميس 23/مايو/2019 - 09:52 م

محافظ الإسكندرية يناقش تطوير مبني "الملاحظات" بمستشفى الحميات

محافظ اﻹسكندرية الدكتور
محافظ اﻹسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة
أ ش أ
dostor.org/2641316

كلف محافظ اﻹسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، المسئولين عن القطاع الصحي بالمحافظة، بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتطوير مبنى "الملاحظات" بمستشفى الحميات.

جاء ذلك خلال اﻻجتماع الذي عقده محافظ اﻹسكندرية، اليوم الخميس؛ لمناقشة تطوير وترميم مبني الملاحظات بمستشفى الحميات، بعد معاناة من توقف العمل به لمدة 15 سنة، وذلك لإنشاء مركز جهاز هضمي وكبد بالمبنى، والذي يخدم محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ، ويتطلب البدء في تطويره، لعدم وجود مستشفيات تقدم خدمة الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالإسكندرية.

ووجه محافظ الإسكندرية بسرعة البدء في تنفيذ أعمال التطوير بالمبني، للاستغلال الأمثل للقوة البشرية المتواجدة بالمستشفى من طاقم الأطباء والتمريض المدرب على أعلى مستوى؛ ليقدم خدمة طبية متميزة خاصة للمواطن البسيط؛ فضلا عن الاستفادة من أجهزة المناظير الموجودة بمستشفى الحميات، والتي لايوجد لها مثيل بالمستشفيات والمراكز الخاصة، وعددها 13 منظارا يشمل منظار معدة وقولون وقنوات مرارية ومنظار جاسوسي.

وأشار إلى أن المنظار الجاسوسي تنفرد به مستشفي الحميات بالإسكندرية على مستوى الجمهورية.
وأوضح المحافظ أن مشروع تطوير مبني الملاحظات وإنشاء مركز جهاز هضمي وكبد، يشمل أعمال ترميم المبني وتجهيزه بالمعدات الطبية وغير الطبية، وإنشاء 3 غرف عمليات مناظير جهاز هضمي، وعيادات تخصصية لأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد غير الفيروسية، وقسم داخلي، وإنشاء مركز تدريبي متطور ومعتمد لخدمة أطباء الجهاز الهضمي، وذلك بتكلفة مبدئية تتراوح بين 35 إلى 40 مليون جنيه، وجار توفير الدعم المالي اللازم للبدء في تنفيذ أعمال التطوير.

على الصعيد ذاته تم استعراض أنشطة المستشفى والمباني والقوة البشرية ومؤشرات الأداء والخدمات العلاجية المقدمة. حيث تبلغ سعة المستشفي 250 سريرا، و23 أسرة عناية مركزة متنوعة "عامة وأطفال وكبدية"، وتضم العيادات الخارجية والتي تستقبل يوميا حوالي ألف مريض، ويتم تقديم خدمة الكول سنتر بها لتخفيف العبء عن المرضي؛ أيضا تشمل علاج مرض نقص المناعة المكتسبة، ومركز علاج الفيروسات الكبدية.

حضر الاجتماع؛ أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتور محمود الزلباني، مستشار المحافظ للشئون الصحية؛ والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

في تحرير سيناء.. كيف استقبل المصريون خبر التحرير الكامل

منذ شهر

والدة الشهيد مصطفى بدوي تدلي بصوتها في كفرالشيخ

منذ أكثر من شهرين

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ أكثر من شهرين

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

منذ 4 شهر

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ 5 شهر

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

الآن

لابا كودجو يحسمها عبر«الكابتن»: الأولوية للأهلي (حوار)

السبت.. كويكب ضخم يقترب من الأرض

هاني أبوريدة يشكل لجنة برئاسة شوبير لبحث مشاكل جدول الدوري

مصدر: ضوابط جديدة تمنع بيع تذكرة كأس الأمم الإفريقية أو التنازل عنها

ads
ads
الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

التفاصيل الكاملة.. اتجاه لاختتام الدوري قبل أمم إفريقيا

لابا كودجو يحسمها عبر«الكابتن»: الأولوية للأهلي (حوار)

تفاصيل بيع حصة "بى بى" البريطانية فى الحقول المصرية

ألبومات الصور

إزالة المطبات العشوائية بمدينة مصيف بلطيم فى كفر الشيخ

"تحت درجة حرارة 60".. مهندسو وعمال مصنع "كيما 2" يستكملون أعمالهم حبًا في مصر (صور)

نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الامتحانات (صور)

إطلاق جائزة التميز الحكومي تحت رعاية حاكم دبى محمد بن راشد في الجامعة العربية

رياضة

أوساكا تستهل مشوارها في رولان جاروس بمواجهة شميدلوفا

نادال يستعد لنيل لقب جديد في فرنسا المفتوحة بعد التألق في روما

القرعة تهدي فيدرر بداية سلسة مع عودته لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

التفاصيل الكاملة.. اتجاه لاختتام الدوري قبل أمم إفريقيا

لابا كودجو يحسمها عبر«الكابتن»: الأولوية للأهلي (حوار)

تفاصيل بيع حصة "بى بى" البريطانية فى الحقول المصرية

الرئيس نيوز

عضو "خارجية البرلمان": جولة الرئيس الأفريقية تؤكد أن دور مصر الإقليمي آخذ في التنامي والتعاظم

ترامب: من المرجح إرسال قوات أمريكية إضافية للشرق الأوسط

السيسى يبحث مع الرئيس الزامبي عددًا من القضايا الإقليمية

ضوابط جديدة تمنع بيع تذكرة كأس الأمم الأفريقية أو التنازل عنها

ولي عهد أبو ظبي يبحث مع ملك البحرين تطورات الأوضاع بالمنطقة

كشكول

نسب نجاح فوق متوسطة بعد تصحيح عينات عشوائية لامتحانات الدبلومات الصناعية

رسميا.. تعديل جدول الامتحانات العملية للدبلومات الفنية "مستند"

أصول القاهرة تعلن موعد امتحان التخريج العلمى لطلاب الفرقة الرابعة

قافلة طبية من مستشفى سعاد كفافي للكشف على طلاب مدارس "سكيلز"

ننشر نماذج اجابات امتحان "الجغرافيا" لأولي ثانوي

الأمصار

سياسة ترامب: إيران سبب رئيسي في معظم مشكلات الشرق الأوسط

بومبيو يكذب هواوي: تعمل لصالح الحكومة الصينية

ترامب: هوواي شركة خطيرة من الجانبين الأمني والعسكري

غادة عبدالرازق عن طفولتها في اليمن: أتذكر أسواق القات والزي الشعبي

مصر.. موجة الحر تتسبب بحرائق و3 حالات وفاة

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

"فيس بوك": قمنا بتعطيل مليارات الحسابات المزيفة

السبت.. كويكب ضخم يقترب من الأرض

الأشهر الـ 6 التي ستغير وجه الاتحاد الأوروبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

الإكثار من تناول اللبن الرائب يوميا يعمل على تقليل القلق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎