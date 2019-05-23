محافظ الإسكندرية يناقش تطوير مبني "الملاحظات" بمستشفى الحميات

كلف محافظ اﻹسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، المسئولين عن القطاع الصحي بالمحافظة، بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتطوير مبنى "الملاحظات" بمستشفى الحميات.



جاء ذلك خلال اﻻجتماع الذي عقده محافظ اﻹسكندرية، اليوم الخميس؛ لمناقشة تطوير وترميم مبني الملاحظات بمستشفى الحميات، بعد معاناة من توقف العمل به لمدة 15 سنة، وذلك لإنشاء مركز جهاز هضمي وكبد بالمبنى، والذي يخدم محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ، ويتطلب البدء في تطويره، لعدم وجود مستشفيات تقدم خدمة الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالإسكندرية.



ووجه محافظ الإسكندرية بسرعة البدء في تنفيذ أعمال التطوير بالمبني، للاستغلال الأمثل للقوة البشرية المتواجدة بالمستشفى من طاقم الأطباء والتمريض المدرب على أعلى مستوى؛ ليقدم خدمة طبية متميزة خاصة للمواطن البسيط؛ فضلا عن الاستفادة من أجهزة المناظير الموجودة بمستشفى الحميات، والتي لايوجد لها مثيل بالمستشفيات والمراكز الخاصة، وعددها 13 منظارا يشمل منظار معدة وقولون وقنوات مرارية ومنظار جاسوسي.



وأشار إلى أن المنظار الجاسوسي تنفرد به مستشفي الحميات بالإسكندرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح المحافظ أن مشروع تطوير مبني الملاحظات وإنشاء مركز جهاز هضمي وكبد، يشمل أعمال ترميم المبني وتجهيزه بالمعدات الطبية وغير الطبية، وإنشاء 3 غرف عمليات مناظير جهاز هضمي، وعيادات تخصصية لأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد غير الفيروسية، وقسم داخلي، وإنشاء مركز تدريبي متطور ومعتمد لخدمة أطباء الجهاز الهضمي، وذلك بتكلفة مبدئية تتراوح بين 35 إلى 40 مليون جنيه، وجار توفير الدعم المالي اللازم للبدء في تنفيذ أعمال التطوير.



على الصعيد ذاته تم استعراض أنشطة المستشفى والمباني والقوة البشرية ومؤشرات الأداء والخدمات العلاجية المقدمة. حيث تبلغ سعة المستشفي 250 سريرا، و23 أسرة عناية مركزة متنوعة "عامة وأطفال وكبدية"، وتضم العيادات الخارجية والتي تستقبل يوميا حوالي ألف مريض، ويتم تقديم خدمة الكول سنتر بها لتخفيف العبء عن المرضي؛ أيضا تشمل علاج مرض نقص المناعة المكتسبة، ومركز علاج الفيروسات الكبدية.



حضر الاجتماع؛ أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتور محمود الزلباني، مستشار المحافظ للشئون الصحية؛ والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.